Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о смерти политика Алексея Навального в колонии.

Песков, в частности, заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального. Никаких дополнительных поручений по этому поводу, цитирует Пескова ТАСС, не требуется. Путину, добавил он, доложено о смерти Навального.

По словам Пескова, у него нет данных о причинах смерти Навального, «должны медики выяснить».

Управление ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе объявило о смерти Навального 16 февраля. В сообщении говорилось, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, «практически сразу потеряв сознание». Попытки реанимировать Навального не удались, врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, заявило управление ФСИН. Причины смерти устанавливаются, говорится в сообщении. RT со ссылкой на источник заявило, что у Навального оторвался тромб.

Смерть Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»

Смерть Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»