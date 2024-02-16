«ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть». Глава Евросовета — о смерти Навального
Источник: Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ответственность за смерть политика Алексея Навального лежит на руководстве РФ.
«Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается», — написал Мишель в соцсети Х.