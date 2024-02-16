«Они понесут ответственность за то, что сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем» Выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

Kai Pfaffenbach / AFP / Scanpix / LETA

16 февраля — в день, когда российские власти сообщили о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонии — его жена Юлия выступила на Мюнхенской конференции по безопасности. Ее речь в прямом эфире транслировали соратники политика. Юлия Навальная отметила, что не может доверять сообщениям о смерти мужа, которые распространяют российские ведомства и государственные СМИ. Она призвала мир сплотиться против Владимира Путина и его режима. Зал аплодировал ей стоя. «Медуза» публикует заявление Юлии Навальной полностью.

Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене.

Я не знаю верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут.

Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с нашей страной Россией в последние годы.

Обращение Юлии Навальной Meduza