Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Алексей Навальный «был убит Путиным».

«Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других , замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции», — цитирует его «РБК-Украина».

О смерти Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля объявила ФСИН. Соратники лидера российской оппозиции заявили, что пока не получили подтверждения случившегося.