Песков назвал «оголтелыми и недопустимыми» заявления западных стран о смерти Навального

Заявления политиков стран Запада на фоне сообщений о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального «оголтелые и неприемлемые», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заявления лидеров западных стран совершенно очевидны. Смотрите, нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, то есть нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимым такие заявления. Они неприемлемы (цитата по телеграм-каналу «Вы слушали Маяк»).

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3. Соратники лидера российской оппозиции не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения. Они считают, что «с очень высокой степенью вероятности» политик убит.

Политики по всему миру выразили соболезнования в связи с сообщениями о смерти лидера российской оппозиции. Председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил в смерти оппозиционера власти РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Навальный «был убит Путиным». Независимые комментаторы также напрямую обвиняют в смерти политика президента России.