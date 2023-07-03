Семья Алексея Навального подала коллективный иск с требованием обеспечить свидания с ним, гарантированные по закону

Жена, дети и родители Алексея Навального подали коллективный иск. Они, как сообщается в телеграме политика, пытаются добиться положенных по закону свиданий и «решительно намереваются дойти до Конституционного суда».

За год, который Навальный находится в ИК-6 во Владимирской области, у политика не было ни одного свидания с родными, и лишь два раза ему разрешили поговорить по телефону (последний раз 11 месяцев назад).

«Я сижу в колонии строгого режима, и по общему правилу мне положено три длительных (трехдневных) и три краткосрочных (четыре часа через стекло) свиданий в год. И минимум шесть телефонных звонков», — пишет Навальный. Политик отмечает, что даже приговоренным к пожизненному заключению положено одно длительное свидание и два краткосрочных свиданий в год.

«С помощью всяких трюков и „дисциплинарных взысканий“ чиновники тюремной системы изобрели для меня специальный режим, в котором просто запрещено все», — пишет Навальный, подчеркивая, что дело не только в нем самом, но нарушаются права его детей и пожилых родителей.

Про судебную систему нашу я все знаю, и иллюзий нет. Это вопрос принципа: у меня есть право видеть родных хотя бы пару раз в год. И вопрос будущего: когда-нибудь, хоть спустя годы, эти дела пересмотрит честный суд. Пусть материалы лежат наготове.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года, куда его отправили, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Затем ему вынесли приговоры по еще нескольким делам, включая дело «о клевете на ветерана». В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет лишения свободы.

Последний год Навальный провел в колонии номер 6 во Владимирской области, где политика постоянно под разными предлогами отправляют в штрафной изолятор. Навальный также рассказывал, что сотрудники ИК-6 уничтожают купленную им еду, пока он находится в ШИЗО, не дают ему писать письма и назначили «прогулки» на 7 утра.

В начале июня 2023 года суд начал рассматривать новое дело Навального, в рамках которого политика обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также реабилитации нацизма. По словам соратников Навального, политику грозит до 30 лет лишения свободы.