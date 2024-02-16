«Такое бывает». В Совете Федерации назвали смерть Навального «несчастным случаем»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал смерть политика Алексея Навального «несчастным случаем».

«У России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Человек отбывал срок, который еще предстояло сидеть несколько лет. Я думаю, что несчастный случай, такое бывает», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Также сенатор заявил, что «не надо раздувать шум», поскольку Запад может «воспользоваться этой ситуацией» в своих целях.

Управление ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе объявило о смерти Навального 16 февраля. В сообщении говорилось, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, «практически сразу потеряв сознание». Попытки реанимировать Навального не удались, врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, заявило управление ФСИН. Телеканал RT со ссылкой на источник утверждал, что у Навального оторвался тромб.

Смерть Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»

Смерть Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»