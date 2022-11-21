Алексей Навальный сообщил, что подает в суд на колонию из-за отказа выдать ему зимнюю обувь

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Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-6 во Владимирской области, сообщил, что подает в суд на администрацию колонии из-за отказа выдать ему зимние сапоги. Сообщение об этом появилось в его соцсетях.

Вся зона уже несколько недель как перешла на зимнюю форму одежды, а мои зловредные тюремщики нагло не дают мне зимних сапог. Мой прогулочный двор — покрытый льдом бетонный колодец размером меньше камеры. Попробуй погуляй в таком в осенних ботинках. Но гулять надо. Это единственные доступные 1,5 часа свежего воздуха.

Навальный назвал отказ выдать ему сапоги примером «продуманности тюремной системы давления», поскольку без них заключенный рискует заболеть, и тогда у администрации колонии появится «дополнительный рычаг» для того, чтобы требовать от него «отказаться от каких-то своих позиций».

В последнее время мне в письмах часто пишут про депрессию, хмарь, хтонь и безразличие. Ну вы серьезно? Давайте уже взбодритесь. Если вы живы, здоровы и на свободе, то у вас все неплохо. Допивайте свой тыквенный латте и сделайте что-нибудь, чтобы приблизить свободу России.

Согласно нормам вещевого довольствия осужденных, зимняя форма одежды для заключенных в мужских колониях включает в том числе комбинированные ботинки, комбинированные зимние ботинки и валенки.

Алексей Навальный отбывает срок в колонии строгого режима после приговора по , которое он и его соратники считают сфабрикованным. Его регулярно сажают в штрафной изолятор, а в ноябре перевели в помещение камерного типа, где осужденных могут содержать в условиях одиночного заключения.

Оппозиционер не впервые подает в суд на администрацию ИК-6. Один из его исков был связан с отказом назвать заказчика изделий, который он производит в колонии; в других он оспаривал свое помещение в штрафной изолятор.

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