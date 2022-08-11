Навальный подал иск к руководству колонии в Мелехово. Политик потребовал назвать заказчика изделий, которые он производит

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Алексей Навальный подал иск к колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области, где он отбывает срок. Поводом для этого стал отказ руководства раскрыть данные о заказчике изделий, которые политик производит в колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

Согласно сообщению пресс-службы, причиной отказа предоставить эти сведения руководство назвало «отсутствие согласия заказчиков на распространение информации об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях».

Навальный и его адвокаты считают, что такого основания для отказа в предоставлении информации по закону не предусмотрено и отказ является необоснованным.

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Это первый иск Навального к руководству ИК-6. Ранее политик подал несколько исков к руководству колонии общего режима № 2 в Покрове во Владимирской области, где он находился с марта 2021-го по июнь 2022 года.

В исправительную колонию № 6 в Мелехово Навального перевели после приговора по и неуважении к суду, по которому он получил девять лет лишения свободы. Политик и его соратники называли дело сфабрикованным. Заключенные этой колонии неоднократно жаловались на пытки.

Навальный рассказывал, что в ИК-6 для него оборудовали «тюрьму в тюрьме». В колонии политик работает на швейном производстве. Во время работы, по его словам, ему приходится сидеть по семь часов за швейной машинкой на «табуретке высотой ниже колена».

Что известно о колонии, где находится Навальный

Алексея Навального отправили в «пыточную» колонию № 6 во Владимирской области По меньшей мере два человека, которых там избивали, умерли

Что известно о колонии, где находится Навальный

Алексея Навального отправили в «пыточную» колонию № 6 во Владимирской области По меньшей мере два человека, которых там избивали, умерли