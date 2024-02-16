СК начал проверку по факту смерти Алексея Навального

Управление Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу организовало процессуальную проверку по факту смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии № 3, сообщает пресс-служба ведомства.

«В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.

Управление ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе объявило о смерти Навального 16 февраля. В сообщении говорилось, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, «практически сразу потеряв сознание». Попытки реанимировать Навального не удались, врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, заявило управление ФСИН. Причины смерти устанавливаются, говорится в сообщении. RT со ссылкой на источник заявило, что у Навального оторвался тромб.

Смерть Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»

Смерть Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»