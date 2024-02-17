Депутат Госсовета Коми попросил прокуратуру проверить колонию, где умер Навальный

Депутат Госсовета Коми от КПРФ Виктор Воробьев обратился с запросом в прокуратуру о проведении проверки в связи со смертью Алексея Навального.

В обращении (есть в распоряжении «Медузы») он просит прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа проверить на халатность исправительную колонию № 3 «Полярный волк» в поселке Харп в ЯНАО, где находился Навальный.

В своем запросе Виктор Воробьев заявил, что к смерти Навального могли привести ненадлежащие организация и осуществление динамического наблюдения за состоянием его здоровья, несвоевременная медицинская помощь, ненадлежащий характер оказанной помощи, а также отсутствие в колонии медработников надлежащей квалификации.

«Кроме того, полагаю, что одной из причин резкого ухудшения состояния здоровья А.А. Навального могли явиться многократные решения о водворении его в штрафной изолятор, обоснованность которых вызывает сомнения», — пишет депутат в запросе.

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