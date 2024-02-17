Соратники Навального заявили, что он убит

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть.

«Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним „исследования“», — сообщила Ярмыш.

В видеозаписи, опубликованной в ютьюб-канале Навального, Ярмыш сообщила, что соратники продолжают ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. «Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно», — заявила она.

«Три с половиной года назад Путин пытался убить Алексея. Вчера он убил его. Весь мир знает о том, президент России лично отдал такой приказ, как и знает о том, что Алексей никогда его не боялся, никогда не молчал и не бездействовал. Мы не должны сдаваться, это то, к чему призывал нас Алексей», — сказала Ярмыш.

Алексей Навальный убит. Его убил Путин. Алексей Навальный

Утром 17 февраля адвокат Алексея Навального и мать политика Людмила Навальная посетили колонию в Харпе в ЯНАО, где находился Навальный.

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