Мать Алексея Навального приехала в колонию, где, по данным ФСИН, умер ее сын

Обновление. Мать Алексея Навального посетила колонию в Харпе, где, по данным ФСИН, умер ее сын, следует из сообщения агентства Reuters. На опубликованных агентством фотографиях Людмила Навальная выходит из колонии, прикрывая лицо рукой.

Людмила Ивановна Навальная — мать Алексея Навального — прилетела в Салехард и отправилась в поселок Харп, где находится ИК-3. Об этом сообщила журналистка «Радио Свобода» Елена Рыковцева.

Агентство Associated Press опубликовало в своей базе фотографию машины, в которой, как утверждается, заметили мать Навального в Харпе 17 февраля.

Как напоминает Рыковцева, 12 февраля мать Навального была в ИК-3 на свидании с сыном. 16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявила, что Навальный умер в колонии.

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