«Алексей Навальный убит» Соратники политика подтвердили, что он умер. Что известно спустя сутки после смерти лидера российской оппозиции

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Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила, что Алексей Навальный мертв. Матери Навального выдали уведомление о его смерти в ИК-3 в Харпе в ЯНАО, где находился политик. «Алексей Навальный убит, — заявила Ярмыш. — Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним „исследования“».

В видеозаписи, опубликованной в ютьюб-канале Навального, Ярмыш сообщила, что соратники продолжают ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. «Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно», — заявила она.

«Три с половиной года назад Путин пытался убить Алексея. Вчера он убил его. Весь мир знает о том, президент России лично отдал такой приказ, как и знает о том, что Алексей никогда его не боялся, никогда не молчал и не бездействовал. Мы не должны сдаваться, это то, к чему призывал нас Алексей», — сказала Ярмыш.

Алексей Навальный убит. Его убил Путин. Алексей Навальный

Утром 17 февраля адвокат и мать Алексея Навального приехали в Салехард и направились в колонию в Харпе. Агентство Reuters опубликовало фотографии, в описании которых сказано, что мать Алексея Навального уже посетила колонию в Харпе. На опубликованных снимках женщина выходит из колонии, прикрывая лицо рукой.

При каких обстоятельствах умер Алексей Навальный, неизвестно. За два дня до смерти политика в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). В пресс-службе управления ФСИН по ЯНАО заявили, что 16 февраля «Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», медработники пытались его реанимировать, но не смогли.

По данным телеграм-каналов Baza, Mash и ВЧК-ОГПУ, Навальному стало плохо около 13:00 по местному времени (11:00 мск), врачи, прибывшие в колонию в Харпе, констатировали смерть в 14:17 (12:17 мск). Из-за информации о времени смерти у журналистов и правозащитников возникли сомнения, что Навальный умер именно в это время. Как обратил внимание журналист «Радио Свобода» Сергей Немалевич, сам Навальный рассказывал 9 января, что в колонии в Харпе прогулки в ШИЗО начинаются в 6:30 утра. Правозащитный проект «Гулагу.нет» задается вопросом, почему Навальный находился в прогулочном дворике, когда в ШИЗО раздавали обед.

Заключенный ИК-3 рассказал «Новой газете Европа», что о смерти Навального в колонии узнали около 10 часов утра (08:00 мск), а машин скорой помощи в это время возле колонии не видели. Он утверждает, что скорые появились уже после того, как стало известно, что Навальный мертв.

В день смерти Алексея Навального в колонии в Харпе не работали несколько видеокамер, утверждает «Гулагу.нет», ссылаясь на рапорт, приложенный к материалам служебной проверки управления ФСИН в ЯНАО. По данным источника проекта, за два дня до смерти Навального в колонию приезжали сотрудники ФСБ, которые, по предположению «Гулагу.нет», отключили и демонтировали прослушивающие устройства и скрытые камеры, «которые могли зафиксировать произошедшее с Алексеем Навальным 15–16 февраля». Кроме того, утверждают правозащитники, вечером 16 февраля эксперту, проводящему патолого-анатомическое вскрытие, устно дали указание описать синяки и гематомы на теле Алексея Навального как трупные пятна.

«Новая газета» 16 февраля запустила на сайте Change.org петицию, в которой потребовала предоставить семье Алексея Навального видеозаписи с камер сотрудников колонии. К утру 17 февраля петицию подписали больше 10 тысяч человек.

ФСИН и Следственный комитет, организовавшие проверки после сообщений о смерти Навального, пока не сообщали о результатах своей работы.

По меньшей мере 110 человек задержали 16 февраля в 13 городах России на акциях памяти Алексея Навального, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге, где в отделы полиции доставили 69 человека, а также в Нижнем Новгороде (15 человек) и Москве (11 человек). По данным «ОВД-Инфо», задержанных в Москве, Петербурге, Таганроге и Краснодаре оставили на ночь в отделах полиции. Им вменяют неповиновение полиции или нарушение правил проведения публичного мероприятия.

В разных городах России пытаются уничтожить мемориалы Алексею Навальному, но появляются новые. В ночь на 17 февраля в Москве люди в гражданской одежде под присмотром полиции разобрали цветы на мемориале Навальному, возникшем на Соловецком камне на Лубянке. Кроме того, цветы убрали с Большого Москворецкого моста (он же «Немцов мост»). Также цветы исчезли с мемориалов во Владивостоке, Ульяновске, Петербурге, Екатеринбурге, Перми. Кроме того, стихийный мемориал разрушили в Ташкенте. По оценке телеграм-канала Svodka Material, мемориалы Навального в течение 16 февраля появились в 94 городах России и 31 городе за пределами РФ. Большинство мемориалов в российских городах появились возле памятников жертвам политическим репрессии. Люди продолжают нести цветы, чтобы почтить память Навального, несмотря на то, что мемориалы уничтожают.

Полицейские в Москве предостерегают активистов, возлагающих цветы в память о Навальном, о «недопустимости участия в незаконных массовых акциях», сообщает «Новая газета Европа». Полицейские устно или письменно сделали предостережения тем, кого ранее привлекали к административной ответственности по «митинговым статьям», например, по статье о нарушении правил публичного мероприятия. «Указанные действия создают условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.2 КоАП РФ», — сказано в тексте предостережения, которое цитирует «Новая газета Европа». Накануне московская прокуратура выпустила на своем сайте предостережение «в связи с призывами к участию в массовом мероприятии».

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Жители России продолжают возлагать цветы в память о Навальном, в некоторых городах проводят задержания. Во Владивостоке утром 17 февраля цветы несли к памятнику Осипу Мандельштаму возле кампуса ДВФУ и к памятнику Солженицыну. Полиция Владивостока проверила документы у тех, кто пришел почтить память Навального. Так же поступили полицейские в Хабаровске, Томске, Курске, Петербурге, Москве и Новочеркасске. В Новосибирске полицейские перекрыли доступ к памятнику жертвам репрессий, заявив, что он заминирован, после чего стали задерживать пришедших. В Москве задерживают людей, собравшихся у памятника «Стена скорби». В Петербурге, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ также прошли задержания. В Магадане цветы несут к Свято-Троицкому кафедральному собору, служители церкви периодически их убирают.

На акциях памяти Алексея Навального 17 февраля в 16 городах России задержали более 56 человек, следует из материалов «ОВД-Инфо» по состоянию на 13:15 мск. Полицейские задержали не менее 15 человек у памятника «Стена скорби»: люди пришли с плакатами «Убийца», а также скандировали «Позор!», когда начались задержания.

Акции памяти Навального прошли во многих городах за рубежом: Лондоне, Берлине, Париже, Риге, Вильнюсе, Белграде, Тбилиси, Ереване, Тель-Авиве и других.

Как проходят акции памяти Навального

«Путин, твое место в аду» В России и за рубежом — акции в память о Навальном. Люди несут цветы к монументам жертв репрессий и выходят к российским посольствам

Как проходят акции памяти Навального

«Путин, твое место в аду» В России и за рубежом — акции в память о Навальном. Люди несут цветы к монументам жертв репрессий и выходят к российским посольствам

Общественные деятели и политики продолжают высказываться о смерти Алексея Навального. Журналист Юрий Дудь назвал Навального героем, «который спас миллионы человеческих душ». 44-й президент США Барак Обама написал в соцсети X, что Навальный «был бесстрашным защитником своих убеждений и умер, не сломленный тиранией, которой он противостоял». Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений о смерти Навального назвал президента РФ Владимира Путина убийцей. «Совершенно ясно, что он убийца. И нет в этом больше никаких секретов. Это констатация факта, сигнал абсолютно четкий, который можно передать лидерам — что мы видим, что убийца идет на выборы», — сказал Зеленский. Режиссер документального фильма «Навальный» Дэниэл Роэр заявил, что ответственность за смерть политика несет Владимир Путин. «И рано или поздно Путин получит то, что его ждет в этой или следующей жизни. И я надеюсь, что это произойдет скорее рано, чем поздно», — сказал Роэр.

больше реакций на смерть Навального

«Сегодня в российской тюрьме на Крайнем Севере Владимир Путин убил Алексея Навального» Мир шокирован смертью Навального. Реакции

больше реакций на смерть Навального

«Сегодня в российской тюрьме на Крайнем Севере Владимир Путин убил Алексея Навального» Мир шокирован смертью Навального. Реакции

Колонки о смерти Навального вышли в ведущих западных СМИ. О том, что лидер российской оппозиции умер в колонии, написали The New York Times, Financial Times, Politico, The Guardian, The Spectator, The Atlantic, Deutsche Welle и другие. Мировые газеты посвятили Навальному свои первополосные материалы.

Посол России в США назвал обвинения, звучащие в адрес российских властей, вмешательством во внутренние дела РФ. Так Анатолий Антонов отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который заявил, что в смерти Навального виновен Владимир Путин. «Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. А смерть — лишь повод», — заявил российский посол. В Кремле ранее назвали «оголтелыми и недопустимыми» заявления западных стран о смерти Навального (большинство политиков обвинили в его смерти Путина и власти РФ. — прим. «Медузы»).

Жена Алексея Навального Юлия вечером 16 февраля встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Юлия Навальная также 16 февраля выступила с обращением на Мюнхенской конференции в связи с известием о смерти мужа. «Если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность», — сказала она.

Профессор Стэнфордского университета в США, член консультативного совета Anti-corruption Foundation, философ Фрэнсис Фукуяма заявил Financial Times, что Юлия Навальная и ее дочь Дарья будут лучшими кандидатурами на место человека, продолжающего дело Навального. «Я думаю, что нет никого даже отдаленно, кто мог бы занять его место. [Юлия] очень волевая женщина, так что, возможно, она сможет принять эстафету. Но это будет очень и очень тяжело. У него было уникальное чувство юмора, и он мог разговаривать с обычными людьми так, как не могли многие другие деятели оппозиции. Есть ли у нее такая способность, нам еще предстоит посмотреть», — считает Фукуяма.