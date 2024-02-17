Обновление. На акциях памяти Алексея Навального в 16 городах России задержали более 56 человек, следует из материалов «ОВД-Инфо» по состоянию на 13:15 мск (статистика не учитывает данные по Москве, о которых сообщила Sota).

Полиция Москвы проводит задержания людей, пришедших возложить цветы к памятнику «Стена скорби» в память об Алексее Навальном, который, по данным ФСИН, умер в колонии. Видео с акции публикуют Sota и RusNews. Люди пришли с плакатами «Убийца», а также скандировали «Позор!», когда начались задержания.

Sota сообщает, что полиция задержала 15 человек примерно за десять минут, после чего на площади остались сотрудники МВД и журналисты.

Как сообщает «ОВД-Инфо», у Соловецского камня в Москве задержали двух человек.

Кроме того, полицейские задержали несколько человек на акции в Петербурге после панихиды по Навальному, прошедшей у Соловецкого камня. Полиция вытеснила участников акции с площади, не менее семи человек задержали.

В Петербурге задержан священник Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, который собирался провести панихиду по Навальному. Священнослужителя задержали на выходе из дома. Вместо него панихиду провел другой священник Апостольской православной церкви.

Также задержания прошли на акциях памяти Навального в Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ.

По данным «ОВД-Инфо», 16 февраля на акциях памяти Навального в 13 российских городах задержали более 110 человек. Из них 69 человек задержали в Петербурге.

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