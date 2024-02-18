Навальный убит Мы все еще пытаемся это осознать. Онлайн «Медузы»
О том, что происходило после сообщения ФСИН о смерти Навального в колонии, читайте в хрониках 16 февраля и 17 февраля.
Если вы в России и хотите пойти на акцию в память о Навальном — прочитайте инструкцию «Медузы».
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванные источники пишет, что незадолго до смерти Алексея Навального обсуждался его обмен.
По утверждению издания, в переговорах участвовали Москва, Вашингтон и Берлин. Владимир Путин якобы хотел получить в обмен на Навального российского агента Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Леонид Волков — об Алексее Навальном
Сначала письма ходили быстро и четко.
«Ну давай сначала у Алексея спросим, что он думает, не будем торопиться» — это была очень частая фраза на рабочей летучке при обсуждении какого-нибудь нового проекта. Я писал иной раз по два письма в день, а от Алексея как-то за день получил четыре или пять ответов — накопилось за какие-то очередные длинные праздники. Он был совсем рядом.
Потом дальше и дальше. Цензура, изъятия. Долгие ожидания. Ниточка становилась тоньше и тоньше. «Не, ребята, тут нам придется самим решать, без него, пока ответ получим — ситуация уйдет». Переписка эзоповым языком. Переписка с пустотой. Этап в декабре.
Как будто это мы так учились быть без него эти три года, пока его Путин пытал и ломал, а он улыбался, шутил и не ломался. Эдакая сепарация, будь она проклята. Да, мы знаем как работать без Алексея и умеем это делать. И будем. Не бросим. Но… Но. Так не должно быть. Так не может быть.
***
Каждый по-своему проживает горе. Нет правильного и неправильного способа. Полиция скорби идет к черту. Каждый по-своему пытается заполнить эту страшную пустоту. Кто-то замолк. Кто-то думскроллит. Кто-то пишет пост за постом. Кто-то пьет. Кто-то публикует старые фотографии или письма. И невероятные, потрясающие люди несут цветы к импровизированным мемориалам по всей России. И по всему миру.
***
Алексей Навальный хотел одной очень простой вещи: чтобы его любимая Россия была просто НОРМАЛЬНОЙ страной.
И вот за это Владимир Путин его убил. Отравил, посадил, пытал и убил.
Убил — это не преувеличение, не фигура речи. Дело не в «ответственности». Пишут: «Пытка ШИЗО подорвало здоровье, и в любом случае государство несет ответственность за жизнь и здоровье заключенных». Это все правильно, конечно. Но недостаточно. Нельзя писать про Алексея — «умер». Это не смерть, это убийство.
Там все обвешано камерами в колонии. Каждый шаг его снимали со всех углов все эти годы. На каждом сотруднике видеорегистратор. За двое суток — нет ни одного видео: не утекло, не просочилось, не опубликовано. Тут нет никакого пространства для неопределенности.
***
Алексей был офигительный. С ним было классно и интересно работать. Дружить. Ужинать. Говорить о всякой фигне. Спорить. Обсуждать политику. Придумывать. Он был прирожденным политиком, очень талантливым, очень работоспособным.
И от себя и от всех вокруг он требовал одного: не опускать руки, не сдаваться, не унывать. Ну как «требовал» — показывал своим примером так, что стыдно и невозможно было не следовать этому примеру.
Этого он хочет от нас и сейчас.
Дело его жизни должно победить.
Сотрудник Салехардской станции скорой помощи рассказал «Новой газете Европа», что ему сообщили, что на теле Навального обнаружены синяки, полученные при жизни — но они были не от побоев.
Как сотрудник скорой с довольно большим стажем, могу сказать, что такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильными, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит.
«Новая газета Европа» также отмечает, что в Салехарде «распространились сведения том, что местным патологоанатомам запретили делать вскрытие». «Одни говорили, что пришло указание из Москвы дождаться столичных специалистов, а другие утверждали, что сами врачи отказались делать вскрытие. Дело ведь политическое, и как оно дальше повернется, непонятно. А если делаешь вскрытие и приходит прямой приказ внести изменения в результат, то уже не отвертишься», — рассказал сотрудник скорой помощи.
Тело Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда, пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на источники.
По данным издания, по состоянию на 17 февраля вскрытие не проводилось.
Как именно умер Алексей Навальный, достоверно неизвестно. Как бы то ни было, ответственность за его смерть лежит на Кремле в целом и Владимире Путине лично. Значит власти настолько уверены в себе, что готовы к любым последствиям и внутри страны, и за ее пределами? Что смерть Навального говорит о состоянии путинской системы? «Медуза» задала эти вопросы Эрике Франтц — доценту Университета штата Мичиган, которая больше 15 лет изучает авторитарные режимы разных стран и написала о них несколько книг.
Суды уже начали выносить административные приговоры задержанным 16 февраля
Как пишет «ОВД-Инфо», в Москве шесть человек получили по 15 суток, одному из них дополнительно назначили 40 часов обязательных работ, двоим — штрафы по 20 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге пятерых человек арестовали на пять суток каждого, такой же срок получили два человека в Брянске. В Краснодаре одного человека арестовали на 14 суток.
Какие статьи вменяют задержанным:
- «нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» (статья 20.2 КоАП),
- «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (статья 19.3 КоАП),
- «публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ» (статья 20.3.3 КоАП),
- «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (статья 20.6.1 КоАП),
- «появление в общественных местах в состоянии опьянения» (статья 20.21 КоАП),
- «организация массового одновременного пребывания граждан, повлекших нарушение общественного порядка» (статья 20.2.2 КоАП).
Правозащитник и архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, которого задержали 17 февраля из-за намерения провести панихиду по Алексею Навальному, был госпитализирован из отделения полиции, сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
«Григорий Михнов-Вайтенко госпитализирован с инсультом. В 43 отдел полиции его адвокат вызвал „Скорую“, Григория отвезли в больницу и приняли решение о госпитализации. Только что с ним говорил», — написал Вишневский.
Cвященнослужитель планировал провести панихиду по Алексею Навальному у Соловецкого камня на Троицкой площади. Его задержали, когда он вышел из дома.
По данным «ОВД-Инфо», на священнослужителя составили протокол по статье об организации несогласованного митинга.
За два дня на акциях памяти Навального в России задержали более 400 человек
Подсчеты провел проект «ОВД-Инфо». 17 февраля были задержаны более 290 человек, остальных задержали 16 февраля.
Наибольшее число задержаний 17 февраля было в Санкт-Петербурге — 147 (за два дня в городе задержаны более 200 человек). В Москве известно о 49 задержаниях.
Здравствуйте. «Медуза» возобновляет онлайн, посвященный смерти политика Алексея Навального. Здесь мы продолжим рассказывать о главных новостях и заявлениях, связанных с этим событием.