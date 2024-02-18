«Сказали: или я немедленно ухожу, или меня увозят в отделение за неповиновение» Силовики угрожают тем, кто пытается возлагать цветы в память об Алексее Навальном в разных городах России. Мемориалы политику мгновенно убирают

Стихийный мемориал на льду Городского пруда в Екатеринбурге Читатель Itʼs My City

Жительница Екатеринбурга рассказала, как местные силовики не дают людям приносить цветы в память об Алексее Навальном. Ее историю опубликовал журналист Дмитрий Колезев. Саму екатеринбурженку дважды прогоняли полицейские, а цветы, которые она в итоге оставила на набережной, убрали уже через пару минут.

По словам жительницы Екатеринбурга, сначала она хотела оставить цветы с запиской у «Ельцин-центра», однако там ее сразу же остановили полицейские:

Двое в форме полиции и еще какой-то мужчина в штатском — стоял и снимал на телефон. Цветы не дали оставить, сказали: или я немедленно ухожу, или меня увозят в отделение полиции и составляют протокол о неповиновении — в любом случае цветы мои здесь лежать не будут.

После этого екатеринбурженка пошла на , где ее снова остановили полицейские:

Я хотела оставить [цветы] в переходе памяти Цоя. Там тоже ходила полиция и люди в штатском, тоже сказали уходить: все равно все выбросят немедленно.

После этого, по словам рассказчицы, она пошла на набережную Исети. Сотрудники правоохранительных органов некоторое время провожали ее, идя следом. Когда они развернулись и перестали следить за ней, екатеринбурженка оставила цветы прямо на набережной:

Но тут же подошел мужчина в штатском, сфотографировал, кому-то позвонил и буквально в течении пары минут пришли еще трое и забрали цветы.

Она отметила, что на Плотинке было «очень много сотрудников в штатском», которые сразу пресекали попытки возложить цветы:

На моих глазах то же самое произошло еще с молодым человеком и девушками. Сотрудники сразу подходили, забирали цветы и уносили. На вопрос, что происходит и почему я не могу оставить цветы у памятника, ответ один: или уходишь немедленно, или едешь в отдел полиции для составления протокола.

«Нам дали указание, что нельзя сегодня [класть цветы]. Если Ельцину, то пожалуйста, в музей заносите. Все вовнутрь заносят. Сейчас выйдут, выкинут то, что вы тут положили», — цитирует издание Itʼs My City сотрудницу полиции Екатеринбурга.

Однако в городе все равно продолжили появляться стихийные мемориалы, отмечает издание. Екатеринбуржцы оставили цветы в Березовой роще, Южном парке, на Ивановском кладбище. В Верхней Пышме (расположен в нескольких километрах от Екатеринбурга) цветы несут и к памятнику жертвам политических репрессий.

Днем раньше полицейские разогнали екатеринбуржцев, собравшихся почтить память Алексея Навального у памятника , под предлогом сообщения о минировании.

О подобной ситуации рассказал и подписчик Sota из Мурома. По его словам, он пришел к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы почистить его от снега и возложить цветы, но его остановили полицейские, которые вышли из автомобиля без опознавательных знаков. Как пишет Sota, полицейские не дали ему возложить цветы и попытались выяснить, «не находится ли он под веществами».

Сам муромчанин рассказал Sota, что в городе больше негде возложить цветы из-за дежурящей полиции. В итоге он оставил две гвоздики у статуи медведя в парке: «Подумал, что здесь самое место, так как белый медведь символизирует холодное место, то есть Ямало-Ненецкий автономный округ, и то, что Алексей — сам по себе медведь, который ничего не боялся и был сильным».

Приносить цветы к стихийным мемориалам в России запрещают повсеместно. Например, вечером 17 февраля сотрудники полиции в городе Ревда Свердловской области задержали двух сестер, которые пришли с цветами к памятнику жертвам политических репрессий. Местное издание «Ревда-инфо» со ссылкой на их знакомого сообщило, что младшую из сестер, которой еще нет 18 лет, из отделения забрала мать. Старшую заставили дать объяснения, «сфотографировали со всех сторон», взяли отпечатки пальцев, изучили содержимое ее смартфона и каналы, на которые она подписана. В итоге ее отпустили без протокола.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», за два дня на акциях памяти Алексея Навального в 36 городах России были задержаны более 400 человек.

Как проходят акции памяти Навального

По всему миру продолжаются акции памяти Алексея Навального. В России полиция разбирает мемориалы и задерживает скорбящих. Фотографии

Как проходят акции памяти Навального

По всему миру продолжаются акции памяти Алексея Навального. В России полиция разбирает мемориалы и задерживает скорбящих. Фотографии

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