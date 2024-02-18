За два дня на акциях памяти Навального в России задержали 400 человек

Проект «ОВД-Инфо» сообщил, что за два дня на акциях памяти Алексея Навального по всей России силовики задержали 401 человека. Такие данные приводятся на главной странице сайта правозащитного проекта.

Задержания проходили на акциях в 36 городах.

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — более 200 человек. 38 из них оставили на ночь в отделениях полиции.

«Медиазона» обратила внимание на сообщение пресс-службы петербургских судов, из которого следует, что за участие в акциях арестовали 42 человека. Им назначили от одного до шести дней ареста. Еще девять человек в Петербурге оштрафовали на суммы от 10 до 15 тысяч рублей. Задержанным вменялась административная статья о массовом пребывании в общественном месте, повлекшее нарушение порядка или санитарных норм и правил (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ).

Первые решения об арестах вынесли и в Москве. Тверской районный суд Москвы назначил по 15 суток Матвею Клестову, Елене Запрудновой и Анне Костяковой, задержанным 16 февраля. Их арестовали по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции.

Акции памяти Алексея Навального начались в России 16 февраля после того, как ФСИН сообщила, что политик умер в колонии.

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