«ОВД-Инфо» призвал писать в СК обращения с требованием выдать тело Навального — через сервис правозащитников «Дятел»
Правозащитный проект «ОВД-Инфо» призвал отправлять обращения в Следственный комитет России с требованием выдать родственникам Алексея Навального тело политика.
«Мы требуем выдать тело Алексея Навального семье. Отправьте обращения в Следственный комитет — и потребуйте этого вместе с нами!» — сказано в заявлении правозащитников.
Представители «ОВД-Инфо» призвали направлять обращения в СК через сервис «Дятел», позволяющий оформить заявление за две минуты.
В организации отметили, что считают безопасным писать обращения в Следственный комитет РФ. «Управление СК РФ не может оказать давление за обращение», — отметили правозащитники.
Соратники Алексея Навального сообщили, что власти РФ не выдают тело политика, умершего в колонии в поселке Харп в ЯНАО. В Следственном комитете РФ заявили адвокату Навального, что не выдадут тело, пока не завершится проверка, начатая после смерти оппозиционера. Координатор по уголовным делам правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Ева Левенберг сообщила «Агентству», что проверка может занять до 30 дней.
Представители колонии, где находился Навальный, заявили его матери, что он умер от синдрома внезапной смерти, но такого диагноза нет в Международной классификации болезней.