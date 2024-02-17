«ОВД-Инфо»: власти могут на законных основаниях держать тело Навального до 30 суток

Процессуальная проверка Следственного комитета, начатая 16 февраля после смерти Алексея Навального, позволяет российским властям в течение 30 дней не выдавать тело политика его родственникам. Об этом заявила в интервью «Агентству» координатор по уголовным делам правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Ева Левенберг.

«Вчера нам стало известно о том, что Следственный комитет начал проверку, и как раз были вопросы о том, для чего это все нужно. Это нужно было для того, чтобы не выдать тело. Потому что пока проводится проверка, они могут на законных основаниях держать это тело до 30 суток», — сказала Левенберг.

По ее словам, стандартная проверка занимает три дня, но, если нужно провести экспертизы, то проверку могут продлить до 30 суток. «Мы, наверное, можем ориентироваться на этот срок [30 суток], потому что кейс Алексея Навального достаточно необычный сам по себе и, скорее всего, все пойдет по этому пути», — считает Левенберг.

Она допустила, что власти России могут выдать тело родственникам раньше: «Чтобы избежать дальнейших спекуляции на эту тему в интересах учреждения и власти выдать тело быстрее».

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила 17 февраля, что матери Навального не выдали его тело — его нет в морге Салехарда, куда, по заявлению колонии, передали тело. В Следственном комитете отказались выдавать тело родственникам, пока не завершится проверка. При этом, по словам Ярмыш, еще утром в СК сообщили адвокату Навального, что проверка завершена и «криминала не обнаружено». Сейчас утверждается, что проводится дополнительная экспертиза.

Представители колонии в поселке Харп в ЯНАО, где находился Алексей Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти. Такого диагноза нет в Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Есть версия, что в колонии могли говорить о внезапной сердечной смерти.

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