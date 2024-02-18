«Новая газета Европа»: в Салехард после смерти Навального прибыли представители центральных аппаратов СК и ФСИН

В Салехард после смерти Алексея Навального прибыли представители центральных аппаратов Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на источник в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

«Честно говоря, многие из нас, узнав, что приехали из федерального СК, облегченно выдохнули. Теперь вся история с телом Навального, экспертизами, установлением причин смерти и дальнейшей судьбой останков ложится на плечи следователей», — сказал собеседник издания.

Он также уточнил, что главный вопрос для сотрудников местного УФСИН сейчас состоит в том, кого «назначат крайним». По его словам, ими могут оказаться начальник колонии Вадим Калинин или начальник УФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин. Но приехавшие из Москвы чиновники пока о планах ничего не говорят, отметил собеседник издания.

Также он сообщил, что прибывшие чиновники раскритиковали местных коллег за то, что после смерти Навального «иностранный журналист» смог поговорить с заключенным. Вероятно, речь шла про журналиста «Новой газеты Европа». Из разговора с заключенным издание узнало, что «непонятный кипеж» в колонии начался еще вечером 15 февраля. В УФСИН утверждают, что политик умер 16 февраля.

По словам другого источника газеты, сейчас заключенных и сотрудников колонии «неофициально, но довольно строго» предупреждают, что «интерес к смерти Навального может вызвать очень негативные последствия». Он добавил, что «кое-кого из персонала скорой», по слухам, уже вызывали на профилактические беседы.

«Последний вопрос, который обсуждался довольно широко: когда все-таки на самом деле умер Навальный. Большинство людей, основываясь на информации из разных мест, утверждали, что это произошло не в 14:17, а раньше, возможно, в ночь на 16 февраля. Ответа пока нет», — добавил источник.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального 16 февраля. На следующий день эту информацию подтвердила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш: «Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея».

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