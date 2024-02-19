Евгений Фельдман

Журналист и писатель Михаил Зыгарь опубликовал в журнале Time колонку памяти лидера российской оппозиции Алексея Навального, который, по заявлению ФСИН, 16 февраля умер в колонии за Полярным кругом. Зыгарь, в частности, вспоминает, как Навальный позвонил ему 1 января 2015 года и сказал: «У нас с вами больше никого не осталось, кроме нас и вас. Давайте работать вместе». В то время журналист был главным редактором телеканала «Дождь», который российские власти отключили от кабельных сетей и выгнали из студии, а политик получил условный срок по делу «Ив Роше». Тогда, пишет Зыгарь, все они не были уверены, нужны ли еще России, только что аннексировавшей Крым и поддавшейся волне шовинизма. Тем не менее «Дождь» и ФБК объединили усилия, чтобы снять первый громкий фильм-расследование Навального — о генпрокуроре Юрии Чайке. Дальнейшие события показали, что Навальный был сверхъестественным человеком, пишет Зыгарь. «Медуза» публикует сокращенный перевод колонки писателя.

В конце 2015 года я написал книгу «Вся кремлевская рать». Одна глава в ней была об Алексее, хотя он никогда не принадлежал к этой рати. Он всегда был ее главным врагом.

Навального я тогда описывал так:

Алексей Навальный — инопланетянин. На первый взгляд он выглядит как обычный человек, вы даже можете нечаянно подумать, что он и есть обычный человек — он ходит по улицам, ездит в метро, заходит в магазины, словом, делает все то, что делают обычные люди и не делают российские высшие госчиновники или суперзвезды. Но это только видимость. На самом деле Навальный — политик. Почти все, что он делает, он делает не случайно. Все исполнено особым смыслом. Все подчинено его политической деятельности и политической карьере. Осознать это так же неожиданно, как обнаружить, что под маской человека, с которым ты давно общаешься, скрывается пришелец.

Навальному, конечно, очень трудно. На него обрушилась вся мощь государственной машины, но он как-то с этим справляется. Он, например, не водит машину, потому что опасается, что под колеса бросится провокатор — чтобы потом его, Навального, можно было посадить в тюрьму за наезд на человека.

При этом Навальный, конечно, осознает, что он суперзвезда. Он даже может без иронии рассуждать, что Путин нарочно не сажает его в тюрьму, чтобы не увеличивать его популярность. Навальный понимает свою исключительность — он, наверное, единственный настоящий политик на всю 143-миллионную страну.

Навальный — уникальный человек, который сделал свой выбор осознанно. У него (пока) нет никакой власти, и не факт, что она когда-то появится. Но он точно променял возможность вести обычную жизнь на борьбу за власть. Он называет это возможностью изменить жизнь страны к лучшему.

Если бы в России была публичная политика, Навальный, наверное, не был бы одинок. Но поскольку ее нет, то других сумасшедших, которые отказываются от жизни ради того, чтобы заниматься политикой, кажется, не существует. Почему Навальный держится и продолжает жить так, будто в стране есть политика и он твердо знает, что настанет его час и он, может быть, сменит Путина в кресле президента? Есть только одно простое объяснение — он инопланетянин.

Я был тогда наивен. Все мы, включая Алексея, были наивны. Мы никогда бы не поверили, что Путин хотел его смерти. Потому что мы думали, что он не хочет, чтобы Навальный стал мучеником. Мы ошибались. Мы люди, а люди часто ошибаются.

Когда Путин отравил Навального в 2020 году, я знал, что он выживет. Я не знаю, почему. Возможно, я снова был слишком наивен. Мне всегда казалось, что Алексей очень силен морально, что он историческая личность и не может умереть. И он выжил, разоблачил своих убийц и сделал Путина посмешищем. И для меня даже не стоял вопрос, останется ли он в Европе или вернется обратно. Я все это уже описывал: если бы он был обычным человеком, он бы остался. Но он инопланетянин. Он уже сделал свой выбор: посвятить себя политике. И именно поэтому он должен был вернуться.

Я никогда не сомневался, что увижу его снова. Я всегда был уверен, что Навальный — сверхъестественный человек, он не может умереть, инопланетяне так легко не умирают.

Полагаю, многие из нас думали, что он волшебник. Все знали, что так быть не может: в какой-то момент он произнес какое-нибудь заклинание, Путин исчезнет, и президентом России станет Алексей. Все знали, что это будет долго и трудно. Но каким-нибудь образом Алексею удастся это пережить. А затем, заклинание — и, оп, он президент России.

Но оказывается, все будет не так. Он не станет президентом будущей России, ему суждено стать отцом-основателем будущей России. Он с нами теперь навсегда как прекрасный пример. Как мессия. Как супергерой для многих поколений, на истории которого будут расти дети. Они будут равняться не на Путина.

Он останется в истории как человек, который верил, что Россия может быть нормальной демократической страной. Который верил в ценности и презирал чушь об уникальном российском пути и обреченности быть империей. Он всегда был идеалистом. Он не был циником и не верил, что все можно продать и купить.

На протяжении многих лет Россия была очень циничной страной. Никто ни во что не верил. Многие люди всерьез считали, что в мире нет демократии, нет свободы слова, везде одна пропаганда, и не существует такого понятия, как справедливое правосудие. Но Алексей верил во все эти ценности. И он отдал за это жизнь. Поэтому теперь нам всем тоже надо верить. И следующие поколения вырастут и будут учиться, глядя на него, — и они тоже будут верить.

Сейчас многим кажется, что у России больше нет будущего. Но на самом деле ее будущее — это именно те люди, которые оплакивают Алексея Навального по всему миру. Он объединил нас и просил не сдаваться. «У нас с вами больше никого не осталось, кроме нас и вас. Давайте работать вместе».

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