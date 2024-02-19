Человек в камуфляже убирает цветы у памятника жертвам политических репрессий в Петербурге, 19 февраля 2024 года Reuters / Scanpix / LETA

На акциях памяти Алексея Навального, проходящих по всей России с момента известия о смерти политика в колонии, за три дня задержали 389 человек в 39 городах, сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных — в Петербурге. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу петербургских судов, по итогам акций арестованы 154 человека. Им вменяли статью о массовом одновременном пребывании в общественном месте, повлекшем нарушение порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Решения по задержанным вынесли десять судов, сроки арестов составили от одних до 14 суток. Кроме того, суды назначили 16 штрафов (от 10 до 15 тысяч рублей), а еще пять человек получили обязательные работы на срок от 20 до 70 часов.

Один из арестованных в Петербурге — правозащитник и член избирательной комиссии с правом решающего голоса (ПРГ) Олег Филатчев, которому назначили 10 суток. Как отмечает «ОВД-Инфо», для привлечения ПРГ к административной ответственности суд должен получить санкцию прокурора. После ареста Филатчев написал, что объявит сухую голодовку, когда его довезут до места отбывания наказания.

Из-за недостатка мест в спецприемниках некоторых граждан отправили отбывать арест за 300 километров от города. Жительницу Петербурга, арестованную за возложение цветов на 10 суток, отвезли в Подпорожье — город, расположенный в 3,5 часа езды на машине к северо-востоку от Петербурга. Знакомые девушки сообщили изданию «7×7», что полиция не разрешила передать ей еду, средства личной гигиены и теплые вещи. По их словам, вместе с ней в спецприемнике находятся еще несколько задержанных на акциях памяти.

В Москве суды также назначали задержанным административные аресты. В субботу, 17 февраля, Тверской районный суд арестовал трех москвичей на 15 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. На следующий день Мещанский суд назначил двум активистам 15 и 10 суток ареста по этой же статье.

В Твери пять суток ареста получил местный житель Александр Селюк, разместивший баннеры с текстом: «ФСИН — позор России за смерть Навального ответите» на мусорном баке, ящике электростолба и подъезде дома, принадлежащего ведомству. «ОВД-Инфо» пишет, что Селюк признал вину и просил назначить ему штраф, поскольку через два дня ему нужно было отправиться на плановую операцию, однако суд все равно арестовал его.

Самый большой срок, о котором известно, после акций в память о Навальном получил поэт из Барнаула Артем Сахаров. Центральный районный суд города назначил ему 30 суток по статье о повторном нарушении правил публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Сахарова задержали во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий.

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