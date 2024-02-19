Вопрос о выдаче тела Алексея Навального родственникам не относится к компетенции Кремля. Об этом на брифинге для прессы сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента», — цитирует «Интерфакс» слова представителя Кремля.

Говоря о расследовании обстоятельств смерти Алексея Навального, Песков сказал, что «оно ведется, выполняются все необходимые действия в этой связи». «Но пока результатов этого расследования не было обнародовано и, собственно, о них неизвестно», — добавил он.

На вопрос журналистов о том, заинтересован ли Кремль в проведении тщательного расследования смерти Навального, пресс-секретарь президента сказал: «Выполняются те действия, которые предусмотрены в соответствии с законодательством России».

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