Мать Алексея Навального и его адвокатов не пустили в морг в Салехарде, где, вероятно, находится тело политика

Мать Алексея Навального и его адвокаты утром 19 февраля попытались попасть в морг в Салехарде, куда, предположительно, из колонии было доставлено тело политика.

«Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают», — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

В свою очередь в СК матери и адвокатам Навального заявили, что проверка обстоятельств смерти политика продлена. «Сколько еще она будет идти — неизвестно. Причина смерти по-прежнему „не установлена“», — написала Ярмыш в соцсети X, добавив: «Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого».

ФСИН 16 февраля объявила, что Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе. В субботу, 17 февраля, мать Навального приехала к колонии, но ей объявили, что тело политика находится в морге Салехарда. Морг оказался закрыт, а по телефону матери и адвокатам Навального заявили, что тела там нет.

«Медиазона» 18 февраля сообщила, что по записям камер видеонаблюдения удалось отследить кортеж ФСИН, который в ночь на 17 февраля ехал от города Лабытнанги, ближайшего к колонии, где находился Навальный, в сторону Салехарда. Журналисты предполагают, что этот кортеж мог перевозить тело Навального.

Мене чем за двое суток более 46 тысяч человек отправили через сервис «Дятел» правозащитного проекта «ОВД-Инфо» обращения в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Алексея Навального его семье.

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