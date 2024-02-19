Более 46 тысяч человек отправили обращения в СК с требованием выдать тело Навального семье

Менее чем за двое суток более 46 тысяч человек отправили обращения в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Алексея Навального его семье.

Для отправки обращений используется сервис «Дятел» правозащитного проекта «ОВД-Инфо», который позволяет отправлять заявления за несколько минут. На момент публикации новости отправлено 46 965 обращений.

Отправлять обращения «ОВД-Инфо» призвал вечером 17 февраля.

16 февраля ФСИН сообщила, что российский политик Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО.

Утром 17 февраля в ИК-3 в Харпе приехала мать Навального, ей выдали уведомление о его смерти. Руководство колонии сообщило, что тело Навального находится в морге Салехарда. Когда мать политика приехала туда, ей сказали, что тела у них нет. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что в Следственном комитете отказались выдавать тело родственникам, пока не завершится проверка.

«Новая газета Европа» со ссылкой на источник писала, что тело Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. По информации издания, тело политика доставили в больницу вечером 16 февраля. По состоянию на 17 февраля, вскрытие не проводилось.

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