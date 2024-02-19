В мэрию Москвы подали заявку на марш памяти Бориса Немцова и Алексея Навального
Источник: Андрей Нечаев
Партия «Гражданская инициатива» уведомила мэрию Москвы, что собирается провести 2 марта демонстрацию в память о Борисе Немцове и Алексее Навальном. Копию обращения опубликовал глава партии Андрей Нечаев.
Партия планирует провести шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Заявленное количество участников — до 50 тысяч человек. Сбор демонстрантов намечен на 13:00.
Власти Москвы с 2020 года отказываются согласовывать любые оппозиционные митинги, мотивируя это сложной эпидемиологической обстановкой из-за ковида. При этом мэрия не мешает проводить массовые провластные мероприятия.