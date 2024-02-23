Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину.

«Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Ограничения введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Помимо военного и оборонного секторов, эти меры направлены также на тех, кто участвует в поставках вооружения из Северной Кореи.

Кроме того, ЕС ввел более жесткие экспортные ограничения против 27 организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. Как поясняется в пресс-релизе, некоторые из этих компаний находятся в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений, другие — российские предприятия, занимающиеся разработкой компоненты для ВПК.

Также власти ЕС расширили список запрещенных товаров, которые «могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны». Какие товары вошли в расширенный список, не уточняется.

В официальном журнале ЕС санкции пока не опубликованы. В силу ограничения вступят после публикации.

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