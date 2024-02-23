Война Семьсот тридцатый день. Онлайн «Медузы»

Отвечая на вопрос, почему Зеленский уволил главнокомандующего Валерия Залужного и других руководителей ВСУ, президент сказал, что произошла перезагрузка и изменение менеджмента военного командования.

Зеленский также призвал президента США Джо Байдена и бывшего президента страны Дональда Трампа посетить Украину и своими глазами посмотреть на войну.

Президент Украины добавил, что не понимает, как Трампу удалось бы воплотить в жизнь его слова о том, что он закончит войну через 24 часа. Зеленский отметил, что готов провести с ним встречу поближе к линии фронта, чтобы тот посмотрел на происходящее.

Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он передумает, и мы все понимаем, что в этой войне нет двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина.

В ходе интервью президент Украины обратился к конгрессу США, который уже несколько месяцев не может утвердить новый пакет помощи для Киева из-за внутриполитических разногласий. «Если они хотят быть очень прагматичными, цена, которую мы просим сейчас, эта цена меньше, чем будет в будущем… Они будут платить гораздо больше, гораздо больше», — сказал он.

Ведущий Fox News Брет Байер встретился с Зеленским в Харьковской области, неподалеку от линии фронта.