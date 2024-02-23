Война Семьсот тридцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- В Днепре беспилотник попал в многоэтажный дом. Восемь человек ранены. Три человека погибли в Одессе.
- Ночью войска РФ атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили три дрона.
Отвечая на вопрос, почему Зеленский уволил главнокомандующего Валерия Залужного и других руководителей ВСУ, президент сказал, что произошла перезагрузка и изменение менеджмента военного командования.
Зеленский также призвал президента США Джо Байдена и бывшего президента страны Дональда Трампа посетить Украину и своими глазами посмотреть на войну.
Президент Украины добавил, что не понимает, как Трампу удалось бы воплотить в жизнь его слова о том, что он закончит войну через 24 часа. Зеленский отметил, что готов провести с ним встречу поближе к линии фронта, чтобы тот посмотрел на происходящее.
Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он передумает, и мы все понимаем, что в этой войне нет двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина.
В ходе интервью президент Украины обратился к конгрессу США, который уже несколько месяцев не может утвердить новый пакет помощи для Киева из-за внутриполитических разногласий. «Если они хотят быть очень прагматичными, цена, которую мы просим сейчас, эта цена меньше, чем будет в будущем… Они будут платить гораздо больше, гораздо больше», — сказал он.
Ведущий Fox News Брет Байер встретился с Зеленским в Харьковской области, неподалеку от линии фронта.
Зеленский заявил, что потери ВСУ в пять раз меньше российских
Американский телеканал Fox News показал интервью с президентом Украины. Среди прочего журналист Брет Байер спросил у Владимира Зеленского, знает ли он, какие потери понесла Украина в ходе войны.
В ответ украинский лидер не назвал конкретные цифры, заявив, что потери ВСУ в пять раз ниже российских.
Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч людей были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 83 авиационных удара, совершили 152 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 101 боевое столкновение. На купянском направлении войска РФ предприняли пять попыток наступления в районе Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении российские военные 14 раз атаковали подразделения ВСУ в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 16 атак противника в районах Андреевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Торецка Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 10 россиян в районах Орловки, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении войска РФ 43 раза пытались прорвать оборону ВСУ в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ отбили три атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении отражены пять атак россиян западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении войска РФ предприняли пять попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.
- Украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и трем зенитным ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один логистический хаб, два средства противовоздушной обороны и наземную станцию управления беспилотниками противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские пилоты проходят обучение на истребителях F-16 в Дании. Ролик опубликован в соцсетях украинского лидера.
Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день.
Новые санкции США, которые Вашингтон приурочит к годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину, коснутся более 500 объектов, в том числе зарубежных. Об этом рассказал замминистра финансов США Уолли Адейемо.
Ограничения, введенные вместе с другими странами, нацелены на военно-промышленный комплекс России и компании в третьих странах, которые помогают РФ получить доступ к нужным ей материалам и товарам.
Таким образом Вашингтон собирается привлечь Россию к ответственности за войну и смерть лидера оппозиции Алексея Навального, сообщил чиновник.
Как ожидается, о новых санкциях объявят сегодня.
В США задержали бывшего совладельца банка «Открытие». Его обвиняют в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить санкции
Минюст США предъявил обвинение главе ВТБ Андрею Костину в нарушении санкций и отмывании денег. Обвинения связаны с содержанием двух яхт стоимостью более 135 миллионов долларов и дома на горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), которые, как утверждают в Минюсте, принадлежат Костину.
Американские власти также сообщают, что по делу о нарушении санкций задержаны два человека — Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд. Их обвиняют в том, что они помогли содержать недвижимость в Колорадо стоимостью 12 миллионов долларов, скрывая, что она принадлежит Костину.
РБК отмечает, что Вадим Вольфсон (до переезда в США носил фамилию Беляев) — бывший совладелец банка «Открытие», который попал под санацию в 2017 году, а в 2022 году был продан ВТБ.
- Андрей Костин находится под санкциями США с 2018 года. Под санкции Евросоюза глава ВТБ попал после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
- В июле 2022 года OCCRP сообщал, что Костин владеет через подставных лиц элитной недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов.
В Днепре продолжается разбор завалов в многоэтажном доме, который был поврежден в результате атаки российских беспилотников в ночь на 23 февраля.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели ищут еще двух человек, которые могут быть под завалами.
Всего в результате атаки в Днепре ранения получили восемь человек.
Два года назад российские власти развязали войну — необъяснимую, разрушительную, изменившую жизнь каждого человека в Украине и России. 24 февраля 2022 года миллионы людей испытали шок — хотя ретроспективно кажется, что предчувствие войны было с нами задолго до ее начала. Или все же его не было? Мы отказывались признать очевидное, чтобы продлить «нормальную жизнь»? Перед второй годовщиной полномасштабного вторжения «Медуза» выбрала снимки, сделанные по всей России накануне самого страшного события в ее новейшей истории.
В Харьковской области в результате атаки российских беспилотников повреждено частное агропредприятие в селе Мокрая Ракитная, рассказал глава военной администрации региона Олег Синегубов.
«Выявлено пять мест попаданий, повреждены складской ангар, погибли 15 коров. Информация о пострадавших не поступала», — добавил он.
Последствия атаки в Одессе
Три человека погибли в Одессе в результате ночной атаки войск РФ
Как сообщил глава Одесской области Олег Кипер, российские военные атаковали регион беспилотниками и ракетами типа Х-31П и Х-22. Силы ПВО сбили девять дронов, а ракеты «потеряли боевую способность в воздухе», заявил чиновник.
При этом один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Там произошел пожар. Из поврежденного здания удалось спасли сотрудницу охранного предприятия.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего, а затем еще двух при разборе завалов.
Последствия атаки российских беспилотников в Днепре
В Днепре беспилотник попал в многоэтажный дом. Восемь человек ранены
Два человека остаются в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. В поврежденном доме продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди.
Как заявили в МВД Украны, поврежден жилой девятиэтажный дом в Новокодакском районе. В результате попадания беспилотника там произошел пожар. На восьмом и девятом этажах полностью разрушены три квартиры, еще две повреждены. Также повреждения получили автомобили, припаркованные во дворе.
Кроме того, рассказал Лысак, в результате ночной атаки произошло попадание по предприятию.
Всего в области были сбиты пять дронов: по два в Синельниковском и Днепровском районах, еще один — в Новомосковском.
Ночью войска РФ атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 23 дрона
В ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину 31 беспилотником типа «Шахед» из Краснодарского края и аннексированного Крыма, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, российские военные нанесли удар по Украине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.
ВСУ сбили 23 беспилотника в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей. Что стало с ракетами, не уточняется.
Здравствуйте! Начинается 730-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.