МИД РФ в ответ на новый пакет санкций Евросоюза объявил о «существенном расширении» списка людей, которым запрещен въезд в Россию

Москва в ответ на 13-й пакет санкций ЕС «существенно расширяет» список граждан стран сообщества, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что ограничения будут распространены на тех, кто оказывает военную помощь Украине, а также причастен к преследованию российских должностных лиц, ответственных за вывоз людей с территории Украины.

Въезд также запретят тем, кто имеет отношение к международному судебному преследованию руководства РФ или выступает за конфискацию российских активов на Западе.

Конкретных фамилий людей, попавших под санкции, МИД не назвал.

Евросоюз объявил о 13-м пакете санкций в преддверии второй годовщины вторжения российских войск в Украину. Ограничения введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны «за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».