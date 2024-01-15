ВСУ заявили, что впервые сбили российский самолет-разведчик А-50, а также повредили воздушный командный пункт Ил-22М Минобороны РФ никак это не комментировало, но прокремлевские «военкоры» подтверждают потери

Вечером 14 января украинские СМИ сообщили, что воздушные силы ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50 и подбили воздушный командный пункт Ил-22М11. Журналисты ссылались на источники в украинских вооруженных силах. Телеканал Hromadske сообщал, что информацию подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Позже о том, что самолеты сбиты, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил Воздушные силы «за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье».

По данным украинских изданий, удар по А-50 нанесли 14 января около 21:10–21:15 по местному времени (22:10-22:15 мск) в районе Кирилловки в Запорожской области. Самолет пропал с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации. Ил-22М11 предположительно поразили в районе Стрелкового в Херсонской области около 21:00 того же дня. «РБК-Украина» опубликовало, как утверждается, радиоперехват разговора пилота Ил-22М с диспетчером аэродрома в Анапе, во время которого он просил вызвать на полосу скорую и пожарных.

А-50 — советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Эта модель была построена на базе тяжелого транспортника Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева совместно с НПО «Вега-М» и НИИ приборостроения. Он может находить воздушные, надводные и наземные цели (одновременно до 60 штук), наводить на них истребители или самолеты фронтовой авиации. Какое количество А-50 есть на вооружении у Воздушно-космических сил РФ, точно неизвестно. В публикации Military Watch Magazine, на которое обратило внимание «Агентство», говорилось, что в 2023 году Россия имела три самолета А-50 и семь его модификаций А-50У. В начале прошлого года Forbes писал, что у российских войск есть девять А-50. В сентябре 2023-го «Ростех» передал российской армии еще один такой самолет.

Ил-22 — воздушный командный пункт, предназначенный для управления войсками. У Вооруженных сил России, как утверждали ранее в Минобороны Великобритании, не более 12 таких самолетов.

Официально Минобороны России не комментировало заявления украинских СМИ и военных. Однако информацию о том, что один из самолетов сбит, а другой поврежден, подтверждают российские «военкоры» и провоенные блогеры. При этом они отмечают, что Ил-22, несмотря на повреждения, удалось посадить.

Связанный с Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» вечером 14 января написал, что если информация о потере А-50 и повреждении Ил-22 подтвердится, то это станет «очередным черным днем для российских ВКС и ПВО». Он отметил, что А-50 «не так много», а «специалисты на них вообще штучные». По словам «Рыбаря», при попадании по самолету такого типа экипаж «спастись не сможет». Он также предположил, что «отнюдь не теоретически возможен вариант „дружественного огня“ со стороны российской ПВО».

Телеграм-канал Fighterbomber, автора которого связывают с ВКС России, фактически подтвердил потерю А-50. «Трагедия она всегда трагедия. Особенно когда она такого масштаба. Кто бы там не находился. Кто виноват в гибели летчиков, мы скорее всего не узнаем. Погибшим вечного полета, раненым скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — написал блогер.

Днем 15 января российские и украинские телеграм-каналы опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен поврежденный Ил-22. На фото видно, что самолет получил многочисленные повреждения в хвостовой части. «Сильно поврежден киль, стабилизатор, видны крупные дыры в рулях направления и высоты и более мелкие — в задней части фюзеляжа», — отмечает «Русская служба Би-би-си».

«Военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что «есть упавший А-50, есть спасенный Ил-22». Пророссийский блогер Юрий Подоляка написал: «По А-50… К, сожалению, это правда».

Фото поврежденного Ил-22 прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Похоже, Ил-22 дотащили до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто „восстановлению не подлежит“. Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет», — заявил Игнат. По его словам, приоритетной целью для ВСУ был А-50. Он добавил, что «до сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о том, что ВСУ сбили российские самолеты. «Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — сказал он, попросив уточнять такую информацию в Минобороны РФ.

Диверсия с А-50 в Беларуси

В конце февраля 2023 года белорусские активисты из заявили, что устроили диверсию на аэродроме в Мачулищах под Минском и сбросили на находившийся там российский самолет А-50 с двух дронов взрывные устройства мощностью по 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате, как утверждалось, самолет сильно пострадал «и летать уже не сможет». После взрывов у аэродрома видели большое скопление военных, в том числе с оружием, а также скорую помощь и следователей.

Белорусские власти отрицали факт диверсии, публикуя видео, на котором показан движущийся по взлетной полосе А-50. Когда было снято это видео, неизвестно.

4 марта издание «Зеркало» сообщило, что А-50 улетел на ремонт в Таганрог. Журналист редакции позвонил под видом сотрудника аэродрома в Мачулищах в приемную Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени, где ему подтвердили эту информацию.

Подробнее о взрывах на военном аэродроме под Минском

Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков

Подробнее о взрывах на военном аэродроме под Минском

Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков

Фото на обложке: Igor Zhorov / ddp / Vida Press