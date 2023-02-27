Белорусские партизаны, участники , устроили диверсию на военном аэродроме Мачулищи, расположенном примерно в 20 километрах от Минска, рассказал местным изданиям руководитель Александр Азаров. Пока мировым СМИ не удалось независимо подтвердить факт атаки.

О звуках взрывов в районе авиабазы в Мачулищах жители окрестных населенных пунктов начали сообщать в чатах ночью и утром 26 февраля. После взрывов у аэродрома видели большое скопление военных, в том числе с оружием, а также скорую помощь и следователей. Сообщалось, что на дорогах вблизи аэродрома сотрудники ГАИ досматривали проезжающие машины. По словам очевидцев, окрестности авиабазы после взрывов патрулировал вертолет. Позже сообщения об инциденте в Мачулищах начали удалять из чатов. Проект белорусского журналиста Антона Мотолько MotolkoНelp со ссылкой на очевидцев писал, что сотрудники ОМОНа начали обходить квартиры местных жителей в поисках диверсантов.

Партизаны, утверждает Азаров, сбросили с дронов два взрывных устройства на самолет Воздушно-космических сил РФ, который стоял на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Самолет сильно пострадал «и летать уже не сможет», утверждает Азаров. В телеграм-канале BYPOL отметили, что у А-50 пострадали передняя и центральная части, повреждены электронная система и радиолокационная антенна.

Также в результате взрывов, по данным активистов, пострадала снегоуборочная техника. Информации о погибших или пострадавших среди российских или белорусских военных у Азарова нет. По его словам, активисты, причастные к взрывам в Мачулищах, выехали за границу и «находятся в безопасности».

Данные о том, что целью атаки был А-50, подтвердили проект MotolkoНelp и связанный с ним телеграм-канал «Беларускі Гаюн». По их данным, в результате «сброса с высоты неустановленного предмета» самолет «мог получить некоторые повреждения». Активисты также отметили, что после взрывов в Мачулищах на аэродром прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76 с регистрационным номером RF-86843.

О взрывах под Минском также написали российские «военкоры» Юрий Котенок и Семен Пегов (WarGonzo). Котенок заявил, что целью атаки беспилотников на аэродром, вероятно, был А-50. При этом он отметил, что ему неизвестно, был ли поражен сам самолет и насколько серьезно. В свою очередь WarGonzo информацию о взрывах под Минском подтвердили источники из Беларуси.

«Вероятнее всего речь идет об атаках беспилотников на военную инфраструктуру, на которой могут быть развернуты в том числе объекты российских ВКС. Источники WarGonzo сравнивают эту атаку с инцидентами в Саратове», — говорится в сообщении проекта.

Об атаках на российские аэродромы

Украина ударила по аэродромам в глубине России модернизированными советскими дронами. Это переломный момент для нынешнего этапа войны У Москвы больше нет монополии на уничтожение чужой инфраструктуры

Об атаках на российские аэродромы

Украина ударила по аэродромам в глубине России модернизированными советскими дронами. Это переломный момент для нынешнего этапа войны У Москвы больше нет монополии на уничтожение чужой инфраструктуры

MotolkoНelp утверждает, что пострадавший борт — это модернизированная версия российского самолета ДРЛО А-50 — с регистрационным номером RF-50608, который прибыл в Беларусь 3 января. До этого борт прилетал в страну 24 февраля 2022 года — в первый день российского вторжения в Украину, сообщал «Беларускі Гаюн».

Согласно данным британского Международного института стратегических исследований (IISS) из сборника The Military Balance за 2021 год, на вооружении у ВКС РФ находились девять самолетов А-50, из которых четыре — модифицированная модель «У». Белорусские активисты пишут, что у России три А-50 и шесть А-50У. MotolkoНelp отмечает, что стоимость одного самолета А-50У оценивается в 330 миллионов долларов.

«Этот самолет в Беларуси один. Когда он взлетал во время последних летных учений, в Украине объявляли воздушную тревогу, потому что он корректирует ракетные удары для бомбардировщиков. Он корректирует действие всей вражеской авиации. Это очень важный и дорогой самолет. Россия — наш общий враг, с которым мы боремся вместе с украинцами. И мы боремся за независимую Беларусь», — объяснил Азаров выбор цели диверсии.

Кроме того, представитель BYPOL утверждает, что этот самолет практически не охранялся: «Они [военные] просто расслабились. Раньше солдаты охраняли все аэродромы, даже окопы вырыты. Сейчас они спокойно ходят, думают, всех задавили». По словам Азарова, дроны для партизан купили в обычном магазине, но переделали для атаки.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В Кремле отказались комментировать информацию об атаке на военный аэродром под Минском, заявив, что Беларусь ее опровергла. «Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О каком опровержении говорил Песков, из приведенных СМИ цитат неясно. Министерства обороны России и Беларуси и другие ведомства сообщения о взрывах на белорусском аэродроме никак не комментировали. Вечером 26 февраля журналисты «Зеркала» позвонили в центр оперативного управления МЧС по Минскому району и спросили о взрывах. Там ответили, что информация об этом к ним не поступала.

В свою очередь оператор телефона доверия Минобороны республики подтвердил изданию, что на аэродроме в Мачулищах были «хлопки», «но ничего страшного не произошло». На уточняющий вопрос о большом скоплении военных у авиабазы в ведомстве заявили: «Ну, приехали. Тренируются, учатся. Ничего вообще, можете не переживать».

В ночь на 27 февраля в Мачулищах была задержана девушка, сообщил правозащитный проект «Весна». О ней ничего не известно, кроме ее имени — Кристина Максименко. Причины задержания и ее местонахождение также неизвестны. Накануне в BYPOL заявили, что власти Беларуси ищут в соцсетях тех, кто комментирует взрывы на аэродроме «в негативном ключе». После вероятного инцидента на аэродроме белорусские пограничники усилили досмотр на границе с Литвой и Польшей, пишет белорусская служба «Радио Свобода».

Фото на обложке: Александр Земляниченко / Reuters / Scanpix / LETA