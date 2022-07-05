В России, как и в Беларуси, появились «рельсовые партизаны» Они устраивают диверсии на железной дороге (а еще поджигают военкоматы), чтобы приблизить конец войны. The Insider с ними поговорил

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Поврежденный железнодорожный мост с Белгородской области, 12 апреля 2022 года Группа «Шёпот Шебекино» во ВКонтакте

С конца февраля в СМИ и соцсетях появились сообщения про как минимум 23 атаки на военкоматы в разных регионах России, подсчитал . Из этих 23 атак 20 были поджогами — в основном, с применением «коктейлей Молотова». Некоторые из нападений были сняты на видео самими же поджигателями. В прошлом году подобных случаев не было.

Нескольких предполагаемых поджигателей задержали. Среди них был Илья Фарбер — фигурант начала 2010-х годов, которого заподозрили в поджоге двух зданий военкомата в Удмуртии. «Хотел узнать, на что я способен. Способен ли я… такое сделать», — говорил Фарбер оперативникам.

FAKEOFF

После начала войны с Украиной в России также участились аварии на железной дороге. The Insider подсчитал, что, по сообщениям в СМИ, с марта по июнь в разных регионах сошли с рельсов 63 товарных поезда. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Аварии случались в основном на западе и юго-западе РФ, иногда рядом с воинскими частями. Один из таких случаев — повреждение железнодорожного моста в приграничном районе Белгородской области в апреле.

В июне журнал «РЖД-Партнер» писал со ссылкой на Госжелдорнадзор, что более 55% аварий товарных поездов в последние четыре месяца были связаны с состоянием железнодорожных путей. При этом ФСБ как минимум однажды отчиталась о задержании людей, якобы готовивших диверсии на «объекте транспортной инфраструктуры» в Белгородской области.

В мае телеграм-канал «Осторожно, новости» без ссылок на источники написал, что ФСБ ищет членов некой «Боевой организации анархо-коммунистов», рассказавшей в телеграме о диверсии на железной дороге в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и выяснили, что кто-то частично развел рельсы на участке, ведущем к учебно-тактическому центру 12-го главного управления Минобороны, которое отвечает за ядерное оружие.

The Insider выяснил, что после начала войны люди, называвшие себя участниками «Боевой организации анархо-коммунистов» (БОАК), стали публиковать в телеграме инструкции о том, как устраивать аварии на железной дороге, и рассказывали о собственных успешных «операциях». Они взяли на себя ответственность не только за диверсии с поездами, но и за , вышек сотовой связи с автомобилей провластных активистов.

The Insider пишет, что БОАК стала «наиболее активной „подрывной“ силой» в России после начала войны. Члены БОАК, с которыми связался корреспондент издания, рассказали, что организация существует уже несколько лет, но заявила о себе публично только после начала войны. Идея с диверсиями на железной дороге возникла после начала «рельсовой войны» в Беларуси, заявили собеседники The Insider.

«Саботаж на железной дороге — это относительно простой в исполнении и весьма эффективный способ нанести урон армии противника. Причем с минимальным риском для гражданских, при правильном исполнении. <…> Все это может серьезно ослабить вооруженные силы России и оказать влияние на то, как скоро война прекратится», — заявили в БОАК.

Участник организации по имени Иван рассказал, что анархистское партизанское движение в России децентрализовано. По данным на апрель, по всей стране действовали от 20 до 40 его ячеек, утверждает Иван. Участникам «рельсовой войны» не нужна специальная подготовка — достаточно методичек от БОАК, утверждают в организации. После начала войны она пытается собирать донаты в интернете и запустила телеграм-бот для привлечения новых участников.

В диверсиях участвуют люди с разной идеологией, рассказал The Insider представитель ячейки, которая взяла на себя ответственность за поджог машины нижегородской активистки, собирающей пожертвования для российской армии. «Среди нас есть как анархисты, так и националисты (но последних меньше). У каждого своя история. Мы — антисистемная организация, в тонкостях политического управления будем разбираться после того, как режим падет или хотя бы ослабнет», — заявил он.

Диверсии на железной дороге в Беларуси

В Беларуси продолжается «рельсовая война». Партизаны ломают железнодорожные пути, чтобы помешать России перебросить технику в Украину, — теперь за это грозит смертная казнь «Медуза» поговорила с участниками этого движения

Диверсии на железной дороге в Беларуси

В Беларуси продолжается «рельсовая война». Партизаны ломают железнодорожные пути, чтобы помешать России перебросить технику в Украину, — теперь за это грозит смертная казнь «Медуза» поговорила с участниками этого движения