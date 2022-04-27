ФСБ заявила о задержании в Белгородской области двух россиян, «готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры»

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Центр общественных связей ФСБ объявил о задержании двух россиян, которые, как утверждает спецслужба, готовили диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Белгородской области.

По версии ФСБ, задержанные — сторонники украинских националистов. В заявлении спецслужбы говорится, что они также направляли на украинский «данные о военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в специальной военной операции» в Украине».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»), предусматривающей наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Задержанные, заявил ЦОС ФСБ, дают признательные показания.

ФСБ задержали диверсантов в Белгороде ИА Хакасия live

После вторжения РФ в Украину в украинских и оппозиционных белорусских телеграм-каналах появлялись сообщения о попытках «партизан» нарушить железнодорожное сообщение на территориях России и Беларуси, чтобы помешать снабжению российских войск, участвующих в боевых действиях. Официального подтверждения такая информация не получала.

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