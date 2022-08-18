«За сотрудничество с русскими будет расплата» Украинские партизаны рассказали The New York Times, как они сопротивляются на территориях, захваченных российской армией

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Демонтаж памятника «Небесной сотне» в Херсоне. Июль 2022 года Сергей Бобылев / ТАСС

В августе в Крыму и в украинских городах, оккупированных Россией в ходе войны 2022 года, произошло несколько взрывов, в том числе серия взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма и на военном аэродроме Саки. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что на подконтрольных России территориях число подобных «эксцессов» будет только нарастать. На этих территориях действуют украинские партизаны. ВСУ разрешили некоторым из них дать интервью журналистам The New York Times.

Украинский партизан Сварог (дух огня в славянской мифологии) встретился с журналистом The New York Times (NYT) в Запорожье — городе, расположенном примерно в 100 километрах к северу от оккупированного Мелитополя, который является одним из центров сопротивления российской оккупации.

Сварог рассказал, что украинские военные начали подготовку партизан за несколько месяцев до вторжения. Военной подготовкой гражданского населения занимались десятки различных организаций. Сам Сварог иногда присоединялся к тренировкам, организованным и «Национальным корпусом», которые являются ответвлениями .

Ближе к началу войны Силы специальных операций Украины занялись разработкой более структурированной и секретной программы, которая включала в себя инструкции о том, как совершать диверсии, обращаться со взрывчатыми веществами и создавать тайники с оружием.

После начала вторжения Сварога отправили на склад под Мелитополем, где он нашел взрывчатку, детонаторы, автоматы Калашникова, гранатомет и два пистолета с глушителями.

Сейчас партизаны ведут охоту на коллаборационистов. Сварог и другой партизан с позывным Викинг заявили, что считают предателями сотрудников полиции, муниципальных и региональных государственных служащих и учителей, согласившихся работать по российской образовательной программе. Партизаны подчеркнули, что врачи, пожарные и работники ЖКХ в список коллаборационистов не попадают.

Сварог рассказал о нескольких операциях, которые его отряд провел в Мелитополе. Весной партизаны заминировали автомобиль у полицейского участка. NYT пишет, что в результате взрыва погиб один полицейский, еще один получил ранения. В ходе другой операции (в ней Сварог не принимал непосредственного участия) взорвали машину Олега Шостака, главы избирательного штаба «Единой России». Шостак был ранен.

Сварог говорит, что не так важно, выживут или погибнут люди, на которых нападают партизаны, — гораздо важнее сигнал, который посылает сопротивление: «Вы никогда не в безопасности».

Наша цель — показать оккупантам, что они не у себя дома, что не надо здесь обустраиваться, что не следует спать спокойно.

Что касается учителей, которых считают предателями, партизаны говорят, что на них никто не собирается нападать, но сопротивление намерено предостеречь их от преподавания по российской школьной программе. В частности, рассказал Викинг, в городе уже появились листовки с фотографиями и именами директоров школ, решивших открыть учебные заведения в сентябре. На них было написано: «За сотрудничество с русскими будет расплата».

О других операциях подполья на условиях анонимности рассказал высокопоставленный украинский чиновник. Он заявил, что сопротивление стоит за отравлением российских военных в Запорожской области, диверсией на элеваторе в Херсонской области и подрывом моста на железнодорожной линии между Крымом и Мелитополем.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Что происходит в Крыму

Минобороны РФ утверждает, что взрыв на авиабазе в Крыму произошел из-за «детонации боеприпасов». Это очень сомнительно А что же произошло на самом деле? И как это повлияет на ход войны?

Что происходит в Крыму

Минобороны РФ утверждает, что взрыв на авиабазе в Крыму произошел из-за «детонации боеприпасов». Это очень сомнительно А что же произошло на самом деле? И как это повлияет на ход войны?