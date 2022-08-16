Советник главы офиса Зеленского: в России будет больше «эксцессов», подобных взрывам в Крыму
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, по его мнению, в России будет происходить больше инцидентов, подобных взрывам в Джанкое и Гвардейском в Крыму.
«Мы можем объективно прогнозировать, исходя из объема войны, которые Российская Федерация ведет, и количества дней, в течение которых эта „специальная военная операция“ продолжается в Украине, что эксцессы подобного типа или, как их называет уже министерство обороны РФ, „диверсии“ будут только нарастать», — заявил Подоляк в эфире программы «Воздух» на ютьюб-канале «Ходорковский Live».
По словам Подоляка, в Крыму диверсии будут устраивать и партизаны, и украинская армия. «Я сейчас безотносительно Джанкоя, Гвардейского говорю. Я говорю в целом, что будет происходить», — отметил Подоляк. Он добавил, что в целом по России в последнее время «нарастает количество странных инцидентов».
Во время войны следует с осторожностью относиться к информации, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта.
16 августа в селе Майское Джанкойского района Крыма произошли взрывы на складе боеприпасов, Минобороны РФ заявило, что это «диверсия». В поселке Гвардейское в Симферопольском районе Крыма, по данным местных жителей, произошло несколько взрывов на военном аэродроме.