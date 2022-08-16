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На севере Крыма рядом с поселком Майское Джанкойского района произошла серия взрывов на складе боеприпасов. Взрывы начались около шести утра и продолжались несколько часов. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, на близлежащей территории «есть повреждения жилых домов». Также, по его данным, пострадали два местных жителя. «Один мужчина с осколочным ранением, одного придавило стенкой», — сказал Аксенов. Одного из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, другому помощь была оказана амбулаторно. Власти объявили эвакуацию населения — как отметил Аксенов, людей выводят за пятикилометровую зону и размещают в школах соседних сел. Всего, как сообщалось, эвакуированы две тысячи человек.

В результате инцидента пострадала проходящая через Майское железная дорога. По этой дороге в Джанкой и в Симферополь едут поезда с материковой части России. Из-за этого власти полуострова приняли решение останавливать все составы на станции Владиславовка неподалеку от Феодосии — там пассажиров будут высаживать и отправлять дальше автобусами. От Владиславовки до Симферополя — примерно 100 километров.

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Причины произошедшего пока неясны. В Минобороны сообщили, что детонация началась после возгорания на площадке временного хранения боеприпасов. Министерство заявило, что считает взрывы на складе боеприпасов диверсией. «Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет», — сообщили в Минобороны.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

В Украине ни официальные власти, ни источники СМИ пока никак не комментировали инцидент и его возможную связь с действиями украинских военных или диверсантов.

Одновременно в Джанкое произошел еще один инцидент — загорелась трансформаторная подстанция. РИА Новости со ссылкой на источник писало, что пожар начался «после сильного хлопка». Примерно через три часа Минэнерго РФ сообщило о локализации возгорания, подчеркнув, что инцидент не нарушил энергоснабжение потребителей. О возможных причинах пожара пока также не сообщается.

Неделю назад серия взрывов произошла на аэродроме Саки в 20 километрах от Евпатории. По официальным данным, один человек погиб, еще 14 получили ранения. В Минобороны РФ причиной взрывов назвали «детонацию нескольких авиационных боеприпасов». Ведомство также заявило, что техника в результате инцидента не пострадала, однако на опубликованных впоследствии спутниковых снимках независимые эксперты увидели несколько уничтоженных самолетов. Власти Украины официально заявляли, что не имеют отношения к взрывам, однако анонимно украинские военные говорили СМИ, что по базе был нанесен удар с помощью «разработанного в Украине оружия».