Минобороны РФ назвало «диверсией» взрывы на складе боеприпасов в Крыму

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Министерство обороны РФ заявило, что считает взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма диверсией, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление ведомства.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет», — заявили в Минобороны.

Утром 16 августа на севере Крыма рядом с поселком Майское в Джанкойском районе произошла серия взрывов на складе боеприпасов. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что пострадали два местных жителя. Одновременно в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция.

Во время войны невозможно оперативно проверить заявления, которые делают даже официальные представители сторон конфликта.

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