В поселке Новофедоровка в Крыму произошли взрывы. В Минобороны РФ утверждают, что на военном аэродроме сдетонировали снаряды В Сакском районе Крыма объявлена эвакуация

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Вид на поселок Новофедоровка в Крыму, где произошли взрывы ТАСС

Днем 9 августа в курортном поселке в Сакском районе Крыма произошла серия взрывов. Местные жители сообщили Reuters, что видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы.

В министерстве обороны России заявили, что около 15:20 на территории аэродрома «Саки» в районе Новофедоровки на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. По данным Минобороны, в результате взрывов никто не пострадал, а авиационная техника на аэродроме не повреждена.

«Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — заявили в российском ведомстве.

В то же время Mash сообщает, что из-за взрывов в Новофедоровке пострадали трое мирных жителей, в том числе 13-летний мальчик. В МЧС Крыма подтвердили проекту «Осторожно, новости» данные о троих пострадавших.

Обновлено. В результате взрыва погиб один человек, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее местный Минздрав сообщил о пяти пострадавших, в том числе одном ребенке.

Российские СМИ писали о нескольких взрывах, произошедших в Новофедоровке. Очевидцы говорили Mash, что каждую минуту слышат «что-то, похожее на детонацию снарядов». Газета «Коммерсант» утверждает, ссылаясь на источник в администрации Новофедоровки, что в Крыму «атаковали» военный аэродром Саки и склады с боеприпасами возле курортного города Саки и Новофедоровки. По предварительным данным, которые приводит газета, пожар начался на складе с боеприпасами и на взлетной полосе. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в то же время без ссылок на источники заявила, что «на месте считают, что [это] не прилеты, а диверсия, а то и вообще головотяпство».

Meduza

В Сакском районе Крыма объявлена эвакуация, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе района. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, чтобы исключить ранения местных жителей, установлены ограждения, на территории действуют экипажи ГИБДД и пешие патрули. При этом Аксенов утверждает, что в районе не проводится всеобщая эвакуация — вывозят только людей, которые живут рядом с воинской частью. Baza сообщила, что на выезде с полуострова образовалась пробка, которая начинается задолго до Крымского моста.

Украинская сторона пока никак не комментировала случившееся.

Во время войны невозможно оперативно проверить сообщения о происходящем в зоне конфликта.

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