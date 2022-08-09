Война Сто шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
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Один из защитников «Азовстали» умер в СИЗО в самопровозглашенной ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, речь идет об участнике «диверсионно-штурмовой группировки „Медведи SS“». Его имя не называется.
Причиной смерти защитника «Азовстали», по данным ТАСС, стали осложнения хронических заболеваний и ухудшение здоровья «из-за наркозависимости».
В ДНР участников группы «Медведи SS» обвиняют в создании вооруженного формирования, участии в нем, а также в действиях, направленных на насильственный захват власти. Обвинение требует для всех подсудимых смертную казнь. Ожидается, что суд огласит вердикт 10 августа.
10 июля власти ДНР сообщили о смерти «от болезней и стресса» пленного подданного Великобритании Пола Ури. В конце июля в результате обстрела в СИЗО Еленовки погибли украинские военнопленные.
Женщине, получившей ранение при обстреле Бахмута, оказывают помощь. Донецкая область, 8 августа
Ночью обстрелам подверглись Харьков и Никополь
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, ночью в городе произошло не менее четырех взрывов, но пока удалось обнаружить последствия только двух из них.
Так, в Индустриальном районе Харькова повреждены электроопора и трамвайные рельсы. Осколками другого снаряда поврежден фасад двухэтажного здания, «не имеющего никакого отношения к военной инфраструктуре». Информации о пострадавших нет
Российские военные выпустили из «Градов» 120 снарядов по Никополю, утверждает глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
В результате ударов повреждены несколько жилых домов и три предприятия. Работник одного из них пострадал. В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская община. Есть разрушения жилья.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Владимир Зеленский призвал страны Запада полностью закрыть границы для россиян
«Самые важные санкции — это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию, — заявил президент Украины в интервью Washington Post. — Пусть они живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию».
По мнению Зеленского, эта мера должна затронуть в том числе и тех россиян, которые покинули страну из-за несогласия с войной в Украине. «Неважно, что это за россияне, отправьте их обратно в Россию», — сказал Зеленский.
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России
На этот раз режим ограничений действует до 17 августа, говорится в сообщении ведомства.
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