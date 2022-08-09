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9 августа лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в в Еленовке в самопровозглашенной ДНР, где в конце июля погибли более 50 человек.

«Сегодня у нас особо представительная команда объективных международных экспертов из ряда, прежде всего, европейских стран, а также представители — почти что все континенты сегодня в Еленовке», — говорит Слуцкий на видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.

Слуцкий уточнил, что в состав группы помимо представителей Северной Кореи и Никарагуа входят журналисты и аналитики из Франции, Италии, Германии и Сербии. «Международный экспертный пул смог воочию увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе выжившими после ракетной атаки пленными», — заявил Слуцкий.

О том, что Россия привезет в Еленовку международных экспертов и журналистов, 6 августа сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Слуцкий с «объективными экспертами» из КНДР в Еленовке Meduza

29 июля в Еленовке погибли более 50 украинских военнопленных. По словам Леонида Слуцкого, на месте погибли 47 человек, в больницах умерли еще четверо. При этом в самопровозглашенной ДНР 29 июля утверждали, что погибли 53 человека, российские информагентства писали о 50 погибших. Более 70 человек, находившихся в колонии, получили ранения.

Минобороны России заявило, что Украина обстреляла из американских РСЗО HIMARS колонию, где находились 193 человека, большинство — бойцы . Киев заявил, что Россия инсценировала обстрел, чтобы скрыть «следы пыток и казней пленных». В Минобороны Украины утверждали, что участники ЧВК Вагнера взорвали здание с пленными. В начале августа ООН по просьбе как России, так и Украины начала расследование гибели украинских военнопленных в Еленовке.

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