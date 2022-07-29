По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев

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Колония в Еленовке после обстрела Вадим Белозерцев / ТАСС

Утром 29 июля по колонии в деревне Еленовка в 40 километрах к северо-востоку от Донецка был нанесен ракетный удар. Колония находится на территории, которую контролирует самопровозглашенная ДНР, в ней содержатся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». По данным властей ДНР, удар был нанесен из установки HIMARS, и ракета попала прямо в барак с людьми; в результате погибли 53 украинских пленных и еще 75 получили ранения. Также, по данным Минобороны РФ, были ранены восемь сотрудников изолятора («уполномоченная по правам человека» в ДНР Дарья Морозова позже заявила, что пострадавших среди персонала колонии нет).

В Минобороны России назвали произошедшее «вопиющей провокацией» со стороны Украины. В министерстве предположили, что обстрел совершен с целью запугать украинских военных, готовых сдаться в плен — по утверждению ведомства, сейчас они в большом количестве «добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны».

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что Украина нанесла удар по колонии, так как находящиеся там бойцы «Азова» начали давать показания. «Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, „Азова“, которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами», — сказал он.

Генштаб ВСУ обвинил в обстреле колонии Россию. В заявлении ведомства подчеркивается, что удар «был прицельным и намеренным», и таким образом «российские оккупанты преследовали свои преступные цели — обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки заключенных и казни». В ВСУ утверждают, что украинские военные «никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где, вероятно, содержат военнопленных». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество «жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом».

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Еленовке «нет оперативных военных целей для украинской армии», и назвал произошедшее «спланированной организованной акцией» со стороны России, указав на «масштабность и скорость информационной кампании российских пропагандистов». Подоляк также подчеркнул, что часть пленных была переведена в разрушенный барак всего за несколько дней до обстрела (по словам «омбудсмена» ДНР Дарьи Морозовой, на переводе бойцов «Азова» в изолятор в Еленовке настаивала сама Украина).

Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео, на котором снято разрушенное помещение.

При этом бывшие заключенные Еленовки, с которыми пообщалась « . Беларусь», не опознали на видео колонию. Впрочем, издание отметило, что в Еленовке рядом находятся две колонии, а на другом видео, которое чуть позже выложил Руденко, два из трех бывших пленников уже узнали территорию колонии.

Спустя несколько часов ВГТРК также выложило видео, на котором показаны обломки ракеты, выпущенной из HIMARS. Где именно снят этот фрагмент, достоверно определить невозможно — но в нем фигурирует Библия, аналогичная той, которая была на втором видео Руденко.

Колония в Еленовке находится примерно в 20 километрах от фронта. Власти ДНР регулярно сообщают об обстрелах украинскими войсками Горловки (10 километров от колонии, ближе к линии фронта). Об обстреле города Енакиево (колония практически примыкает к нему) в ДНР в последний раз сообщали 13 июня.

Украинских военных обвиняли в обстрелах колонии в Еленовке еще в конце июня. Блогер Анатолий Шарий, против которого в Украине расследуется уголовное дело, 24 июня написал, что по колонии «два дня идут целенаправленные обстрелы». Тогда же британец Эйден Эслин, приговоренный в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины, заявлял, что ВСУ обстреляли «СИЗО в Донецке», где он находится (имел ли он в виду ту же колонию в Еленовке, неясно).

Бойцы полка «Азов», которых содержали в колонии, сдались в плен в Мариуполе в середине мая, после продолжавшейся около двух месяцев обороны завода «Азовсталь». Украинские политики и СМИ называли сдачу в плен «операцией по эвакуации», уверяя, что в ближайшее время военные вернутся на территорию, подконтрольную Украине. Россия и ДНР о планах по обмену бойцов с «Азовстали» не сообщали. Минобороны Украины в конце июня заявило, что часть из них обменяли на российских пленных. В середине июля глава ДНР Денис Пушилин сказал, что более сотни украинских пленных «готовятся к суду» на территории самопровозглашенной республики.

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