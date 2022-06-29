Минобороны Украины: в ходе обмена освобождены 144 военных, в том числе 95 защитников «Азовстали»
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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что в ходе обмена пленными были освобождены 144 украинских военнослужащих.
Согласно пресс-релизу, среди них — 95 человек, оборонявшихся на заводе «Азовсталь», в том числе 43 бойца полка «Азов».
Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.
Согласно заявлению ГУР, это крупнейший обмен с начала российского вторжения 24 февраля.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подтвердил совершение обмена.
Российская пропаганда называет бойцов полка «Азов» нацистами. Официальные российские источники часто приписывают именно «Азову» военные преступления, в которых Украина обвиняет Россию.
В российском плену находятся около двух с половиной тысяч украинских военных, несколько недель оборонявшихся на мариупольском заводе «Азовсталь» и сдавшихся в середине мая. Украина заявляет, что намерена вернуть их путем обмена; в России звучат призывы отдать их под суд и затем даже казнить.