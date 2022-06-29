Война Сто двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

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Сто двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 28 июня можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание после обстрела ТЦ в Кременчуге. На заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский, он попросил объявить Россию страной-спонсором терроризма.

Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Болгария вышлет 70 российских дипломатов.

Украинских военнопленных «решили не отдавать», заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

США ввели новые санкции против России. Под них попали 57 человек (включая Тину Канделаки) и более 100 компаний (включая «Камаз»).

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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