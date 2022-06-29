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Война Сто двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 28 июня можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

  • Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание после обстрела ТЦ в Кременчуге. На заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский, он попросил объявить Россию страной-спонсором терроризма.
  • Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
  • Болгария вышлет 70 российских дипломатов.
  • Украинских военнопленных «решили не отдавать», заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
  • США ввели новые санкции против России. Под них попали 57 человек (включая Тину Канделаки) и более 100 компаний (включая «Камаз»).

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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В результате обстрела автотранспортного предприятия в Днепропетровской области погибли два человека, сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди. На месте „прилета“ специалисты обнаружили обломки ракеты „Калибр“. Накануне враг направил в нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили», — пишет он в телеграме.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

Евросоюзу потребуется более трех лет, чтобы в условиях санкций компенсировать остановку поставок газа из России. Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Fitch.

Аналитики считают, что риску внезапного отключения газа наиболее подвержены Словакия, Венгрия и Чехия. Меньше всех пострадают Польша, Литва и Румыния. При этом в Fitch отмечают, что внезапная остановка поставок газа из России не является базовым сценарием.

Британский канал Sky News опубликовал спутниковые снимки Кременчуга, которые, по мнению журналистов, свидетельствуют о том, что российский ракетный удар пришелся именно по торговому центру, а не ангарах с оружием, про которые рассказало Минобороны РФ.

Российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в результате обстрела многоэтажки в Николаеве погибли два человека, еще трое местных жителей и один сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям ранены.

Как ранее сообщал мэр города Александр Сенкевич, обстрелу также подверглись местный стадион и военный объект. Взрывной волной были повреждены восемь многоэтажных жилых домов, в которых выбиты стекла.

Удар наносился из берегового ракетного комплекса «Бастион», расположенного в оккупированной Херсонской области, утверждает мэр.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

В результате ракетного удара российских войск по торговому центру в Кременчуге погибли как минимум 20 мирных жителей, десятки числятся пропавшими без вести. Киев назвал случившееся актом терроризма и «намеренной атакой на гражданский объект». Российские чиновники сперва заявили, что это «новая украинская провокация в стиле Бучи», а потом в сообщении Минобороны РФ признали, что обстреливали Кременчуг. Однако, по утверждению российского военного ведомства, в результате удара «по складу иностранных боеприпасов на Кременчугском заводе дорожных машин и последующей их детонации был поврежден не функционирующий торговый центр». «Медуза» объясняет, почему объяснения Минобороны РФ выглядят лживыми.

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Что на самом деле произошло в Кременчуге «Медуза» объясняет, почему версия Минобороны РФ по поводу обстрела торгового центра выглядит лживой

Подробнее читайте здесь

Что на самом деле произошло в Кременчуге «Медуза» объясняет, почему версия Минобороны РФ по поводу обстрела торгового центра выглядит лживой

Здравствуйте. «Медуза» начинает новую трансляцию, в которой будет следить за событиями в Украине, где уже 126 дней идет война.

Хронику событий 28 июня читайте здесь.