НАТО признало Россию главной угрозой. Байден пообещал отправить в Европу больше американских солдат. Зеленский предупредил о возможной войне альянса с Россией Саммит НАТО в Мадриде. Главное

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Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде. 29 июня 2022 года Gabriel Bouys / AFP / Scanpix / LETA

Страны НАТО на саммите в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Россия в ней названа самой «значительной и непосредственной угрозой», а Китай отмечен как страна, чья политика бросает вызов «интересам, безопасности и ценностям» альянса. Также в документе в качестве вызовов и угроз упомянуты международный терроризм, нестабильная обстановка в Африке и на Ближнем Востоке, а также изменения климата.

Накануне саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече будут приняты решения, которые приведут к крупнейшей перестройке сил коллективного сдерживания и обороны альянса со времен холодной войны. По его словам, также будут изучены вопросы долгосрочной поддержки Украины и углубления сотрудничества с партнерами по всему миру.

Джо Байден заявил, что США планируют увеличить свое военное присутствие в Европе. Американский президент сказал, что увеличение военного контингента необходимо для укрепления безопасности региона и для защиты «каждого дюйма территории». Дополнительные силы будут направлены в Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Румынию, Польшу и страны Балтии. «Путин надеялся на Европы, но получит натоизацию», — заявил президент США.

Владимир Зеленский предупредил, что недостаточная помощь НАТО Украине сейчас может обернуться для альянса войной с Россией в будущем. Об этом он заявил, выступая на саммите по видеосвязи. Зеленский также раскритиковал реализацию политики «открытых дверей» НАТО и призвал избавиться от «серой зоны» между альянсом и Россией. «Разве наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен?» — задал вопрос президент Украины.

Финляндия и Швеция вступят в НАТО — это стало ясно после того, как такое решение поддержала Турция. Министры иностранных дел трех стран подписали меморандум, который решает «законные проблемы безопасности Турции». Ранее Стамбул заблокировал вступление обеих стран в альянс, обвинив их в поддержке курдских группировок. Теперь Турция собирается в рамках сделки добиваться экстрадиции 33 подозреваемых в терроризме. Официально Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, когда соответствующее соглашение ратифицируют все 30 членов блока.

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Перед началом войны с Украиной Россия требовала исключить расширение НАТО. Она выдвинула условия по гарантиям безопасности, потребовав не допустить дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины, а также запретить размещение дополнительных сил и вооружений в Восточной Европе (вот что на эти «предложения» ответили США и НАТО). Одновременно Россия наращивала численность войск на границе с Украиной. Западные политики и СМИ утверждали, что Россия готовит вторжение. Москва в ответ заявляла, что российские войска не представляют ни для кого угрозы и не собираются вторгаться в Украину.

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