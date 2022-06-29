Последнее препятствие на пути Финляндии и Швеции в НАТО устранено. Турция поддержала их вступление в альянс И вот что она выторговала взамен

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Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA

Власти Турции поддержали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщил 28 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Я рад объявить, что у нас есть соглашение, которое устраняет препятствия для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, который учитывает озабоченность Турции, в том числе по поводу экспорта оружия и борьбы с терроризмом», — сказал Столтенберг журналистам в кулуарах саммита НАТО в Мадриде. По итогам саммита, по его словам, Финляндия и Швеция получат статус стран, приглашенных в НАТО.

В сообщении на сайте НАТО сказано, что 28 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провели встречу при участии Столтенберга. Как пишет турецкое агентство «Анадолу», переговоры шли в закрытом для прессы режиме и продолжались два часа.

Лидеры стран согласовали трехсторонний меморандум, который, как сказано в заявлении военного альянса, решает «законные проблемы безопасности Турции». Генсек альянса приветствовал «конструктивный подход» сторон во время переговоров. Итоговый меморандум подписали министры иностранных дел трех стран.

Финляндия и Швеция решили отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО после вторжения России в Украину, но против выступила Турция. Обе страны подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, но Турция до последнего блокировала рассмотрение их заявлений. По данным Bloomberg, власти Турции выдвинули ряд условий, на которых они согласятся одобрить вступление Финляндии и Швеции. Среди них — признание этими странами Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией, а также отмена ограничений, наложенных на Анкару из-за покупки российских систем С-400 в 2019 году.

Турция обвинила обе страны в поддержке курдских группировок. Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил в мае, что у Финляндии и Швеции нет «четкого и открытого отношения к террористическим организациям», и задавался вопросом, как можно доверять этим странам, напоминает BBC News.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в своем заявлении, опубликованном 28 июня, сказал, что в последние недели Турция выразила обеспокоенность угрозой терроризма. «Финляндия всегда серьезно относилась к этим проблемам. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Как член НАТО, Финляндия будет полностью привержена документам и политике НАТО по борьбе с терроризмом», — сказал финский президент. По его словам, конкретные шаги по вступлению в НАТО будут согласованы 29-30 июня, «но это решение с настоящего момента является неизбежным».

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вместе с Финляндией они подписали «очень хорошее соглашение» с Турцией. По ее словам, на встрече она рассказала Эрдогану о том, какие поправки в шведском законодательстве о терроризме вступят в силу в июле. «И, конечно, мы будем продолжать борьбу с терроризмом и, как члены НАТО, делать это в более тесном сотрудничестве с Турцией», — сказала шведский премьер.

Финляндия и Швеция согласились «предотвращать деятельность» Рабочей партии Курдистана и других структур, которые Турция считает террористическими. Об этом, как сообщает турецкое издание Daily Sabah, говорится в меморандуме, который подписали страны. Швеция и Финляндия также пообещали не поддерживать Силы самообороны сирийских курдов (YPG), связанные с Рабочей партии Курдистана, а также движение проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

«Финляндия и Швеция самым решительным образом отвергают и осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях», — говорится в меморандуме. Президент Турции также сообщил, что обе страны согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, которое ввели в ответ на действия Анкары в Сирии в 2019 году.

Турция «получила то, что хотела» от переговоров со Швецией и Финляндией, цитирует Daily Sabah заявление турецких властей.

Глава НАТО в заявлении для прессы сказал, что «ни один союзник не пострадал от более жестоких террористических атак, чем Турция, в том числе от террористической группировки РПК». «Правительства Турции, Финляндии и Швеции договорились об укреплении сотрудничества в области борьбы с терроризмом», — сообщил Столтенберг после подписания меморандума.

Генсек НАТО сказал, что быстрое рассмотрение заявок Финляндии и Швеции должно стать сигналом для России. «Это является очень очевидным сигналом для Москвы, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что страны без давления извне должны сами решать, хотят ли они присоединиться к альянсу.

Отвечая на вопрос, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО, он сказал, что «не может предугадать», когда завершится этот процесс, поскольку соглашение об их членстве должны ратифицировать все 30 стран — участниц альянса. «Я знаю, что некоторые парламенты уже начали процесс, поэтому я думаю, что среди союзников есть сильное желание ратифицировать (вступление стран в НАТО) как можно скорее», — добавил он.

Саммит НАТО в Мадриде проходит 28-30 июня. За день до его начала, 27 июня, Йенс Столтенберг заявил, что на саммите примут крупнейшее военное развертывание за последние десятилетия. По его словам, численность будет увеличена с 40 тысяч до более чем 300 тысяч человек. НАТО также усилит боевые группы, размещенные на восточном фланге альянса, до уровня бригад. Сейчас размещенные в Европе боевые группы НАТО насчитывают от 1000 до 1600 военных; их увеличение до бригад означает рост численности солдат как минимум вдвое. Кроме того, альянс в новой стратегической концепции обозначит Россию как «как наиболее существенную и прямую угрозу безопасности» НАТО.

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