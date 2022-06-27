НАТО увеличит численность своих сил реагирования с 40 до 300 тысяч человек

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Численность НАТО будет увеличена до более чем 300 тысяч человек. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Как отмечает Reuters, в данный момент численность сил реагирования НАТО составляет около 40 тысяч человек.

Также Столтенберг заявил, что НАТО усилит боевые группы, размещенные на восточном фланге альянса, до уровня бригад.

Кроме того, он подтвердил намерение в новой стратегической концепции НАТО обозначить Россию как «как наиболее существенную и прямую угрозу безопасности [альянса]».

Генсек НАТО заключил, что эти и другие новшества, о которых будет объявлено на предстоящем саммите альянса, представляют собой крупнейшую перестройку сил коллективного сдерживания и обороны НАТО со времен холодной войны.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.

Накануне испанское издание El Pais сообщило со ссылкой на источники, что некоторые страны восточной Европы попросили об увеличении численности сил НАТО на их территории до уровня бригад.

Сейчас размещенные в Европе боевые группы НАТО насчитывают от 1000 до 1600 военнослужащих; их увеличение до бригад означает рост численности солдат как минимум вдвое, поясняло El Pais.

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