Страны НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса. Россия в ней названа самой «значительной и непосредственной угрозой»

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Лидеры государств-членов НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса на саммите в Мадриде. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Как и было анонсировано, Россия в документе обозначена как «наиболее значительная и непосредственная угроза» безопасности альянса. Также в нем упоминается Китай — как страна, чья политика бросает вызов «интересам, безопасности и ценностям» НАТО.

«Углубление стратегического партнерства между Китайской народной республикой и Российской Федерацией и их взаимодополняющие попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречит нашим ценностям и интересам», — сказано в концепции НАТО.

«Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии. Она использует обычные, кибернетические и гибридные средства против нас и наших партнеров. Ее агрессивная военная стратегия, риторика и доказанная готовность применить силу для достижения своих политических целей подрывают основанный на правилах международный порядок. <…> НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации. Мы продолжим сплоченно и ответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия. Мы значительно усилим механизмы сдерживания и защиты для всех союзников, повысим нашу устойчивость против российского принуждения и поддержим наших партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии. В свете враждебной политики и действий Российской Федерации мы не можем считать ее своим партнером. Тем не менее, мы по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность. Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Российской Федерацией. Любые изменения в наших отношениях зависят от того, прекратит ли Российская Федерация свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право».

Кроме того, в качестве вызовов и угроз в новой стратегической концепции НАТО упомянуты международный терроризм, нестабильная обстановка в Африке и на Ближнем Востоке, а также изменение климата.

Концепция утверждена до 2030 года.

В предыдущей стратегической концепции НАТО, которая была принята в 2010 году, Россия была обозначена как партнер. Китай в ней не упоминался вообще.

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Последнее препятствие на пути Финляндии и Швеции в НАТО устранено. Турция поддержала их вступление в альянс И вот что она выторговала взамен

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