«Или неотложная помощь Украине, или отложенная война России с вами». Зеленский выступил на саммите НАТО

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НАТО должна найти место для Украины в общем пространстве безопасности, в противном случае Североатлантический альянс ждет противостояние с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде.

«Или неотложная достаточная для победы помощь Украине, или отложенная война России с вами», — сказал президент (цитата по «Украинской правде»). По его словам, в случае поражения Украины РФ не остановится на достигнутом и будет угрожать странам Восточной Европы.

Зеленский также раскритиковал то, как воплощается политика «открытых дверей» НАТО, и подчеркнул, что нужно избавиться от «серой зоны» между альянсом и Россией.

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь — турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще недостаточно заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?» — заявил он.

Украинский лидер призвал поддерживать его страну как можно больше, в том числе путем поставок оружия и введением санкций против РФ.

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