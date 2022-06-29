Байден заявил о планах усилить военное присутствие США в Европе. В МИД РФ пообещали, что Россия «не останется в долгу»

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Вашингтон собирается увеличить военный контингент в Европе, в том числе в Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польше и странах Балтии. Об этом президент США Джо Байден заявил на саммите НАТО в Мадриде, сообщает Associated Press.

Байден объяснил, что это необходимо для укрепления безопасности региона после российского вторжения в Украину и для защиты «каждого дюйма территории союзников».

«Путин надеялся на Европы, но получит натоизацию. Этого-то он не хотел, но именно это нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе», — заявил президент США.

В ответ на решение США замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон «упустил возможность избежать эскалационного сценария», которую Россия ранее предоставила в виде предложений о гарантиях безопасности.

«Сейчас то, что происходит, непременно приведет к компенсирующим мерам с нашей стороны. Я думаю, что те, кто подобного рода решения предлагает, пребывают в иллюзии, что Россию удастся запугать — вот это у них не получится», — сказал Рябков.

По его словам, безопасность стран, где увеличится военное присутствие США, не укрепится, а риски возрастут. «Мы (Россия) не останемся в долгу. Возможности и ресурсы у нас есть, безопасность будет гарантирована на 100%», — добавил замглавы МИД.

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Саммит Североатлантического альянса проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В ходе встречи страны НАТО уже одобрили новую стратегическую концепцию альянса, где Россия объявлена «самой серьезной и прямой угрозой».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в рамках саммита также будет объявлено о крупнейшей перестройке сил коллективного сдерживания и обороны альянса со времен холодной войны. В частности, он анонсировал увеличение численности НАТО с 40 тысяч до более чем 300 тысяч человек.

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